Da Sotheby’s l’arte digitale si vende sul metaverso

La casa d’aste Sotheby’s sta per lanciare il proprio metaverso, uno spazio virtuale che consentirà agli utenti di esplorare e conoscere le 53 opere d’arte disponibili in un mondo digitale immersivo. Chi sarà interessato all’acquisto potrà esplorare ulteriormente utilizzando il proprio avatar digitale creato dal famoso crypto designer Pak.

Sotheby’s prevede di espandere i servizi offerti attraverso il metaverso per includere aste dinamiche, edizioni aperte e capacità di coniare opere d’arte generative. La casa d’aste inoltre accetta già ora pagamenti in ether, bitcoin e USDC, oltre ovviamente a una vasta gamma di valute legali.

Le offerte per la prima asta che si svolgerà nel metaverso, “Natively Digital 1.2: The Collectors”, si svolgerà dal 14 al 21 ottobre. È la seconda asta NFT di questa serie e fungerà da asta biennale NFT di punta dell’azienda.

Sotheby’s è stato uno dei primi ad adottare cripto e blockchain nel mondo delle aste; all’inizio di quest’anno la società ha venduto un diamante a forma di pera 101,38 chiamato “The Key 10138” in un’asta a Hong Kong per 12,3 milioni di dollari in una criptovaluta non specificata, rendendolo il gioiello più costoso venduto tramite cripto.

“Dal momento in cui abbiamo concettualizzato per la prima volta la nostra vendita NFT di debutto, abbiamo riconosciuto che Sotheby’s era in una posizione unica per collegare il fiorente ecosistema NFT con il mondo dell’arte tradizionale”, ha dichiarato Max Moore, co-responsabile delle vendite di arte digitale presso Sotheby’s Hong Kong. “Da allora, abbiamo trascorso mesi esplorando ogni aspetto del panorama dell’arte digitale, allineandoci con alcune delle menti più influenti del movimento NFT per progettare un mercato personalizzato che dia priorità alla cura e alla personalizzazione”.