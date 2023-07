Le ultime notizie provenienti dal mondo di Twitter, X, o come si chiamerà al prossimo colpo di testa di Elon Musk, mostrano il compiersi di ulteriori passi verso una transizione, ormai confermata e in pieno svolgimento, caratterizzata da una serie di cambiamenti significativi (come la sostituzione della parola “tweet” con “post”) ed esercizi di stile (quali la presenza di una gigantesca X stroboscopica sul tetto del quartier generale dell’azienda).

Per quanto riguarda la prima informazione, non c’è ancora un annuncio ufficiale ma la transizione da “retweet” a “repost” è emersa in seguito a un recente aggiornamento dell’app di X. Questa modifica non è ancora visibile a tutti gli utenti, non è presente nella versione web di X, risulta attualmente in rollout costante e, soprattutto, rappresenta un, apparente, cambiamento radicale del concept originario del social network.

Dopo l’abbandono del nome Twitter per “X”, verrebbe eliminato anche il termine “tweet”, da anni diventato un neologismo nel contesto dei social media, sostituendolo con un, decisamente anonimo, “post”. Questo è un ulteriore passo verso un’opera di rebranding ancora ricca di incognite ma che ha già visto la scomparsa dell’iconico uccellino azzurro.

Retweets have been renamed to ‘Reposts.’ pic.twitter.com/XSP76Opptr — Pop Base (@PopBase) July 29, 2023

Inoltre, per sottolineare ulteriormente la sua intenzione di cambiare il nome dell’azienda, Elon Musk ha installato una gigantesca X sul tetto del quartier generale dell’azienda a San Francisco. L’insegna luminosa è dotata di effetti stroboscopici e per quanto sia studiata per catturare l’attenzione dei media… al momento ha raccolto solamente alcune proteste da parte del vicinato.

Come ci si potrebbe aspettare dalla personalità di Elon Musk, l’insegna proietta luce su tutto il quartiere, lampeggiando costantemente, disturbando le persone che abitano nel quartiere e iniziando a generare domande sulla stessa installazione, considerando che a detta degli abitanti del quartiere potrebbe non rispettare alcun piano regolatore.

Al netto di questo episodio al limite del surreale, attualmente la CEO di X sta cercando di spiegare l’opera di rebranding voluta da Musk, nonché la nuova visione ideata per la piattaforma. Ma per quanto l’evoluzione di Twitter in X continui a catturare l’attenzione del pubblico, l’attuale messa in atto risulta molto confusionaria e ricolma di incognite (fra tutte l’abbonamento a Twitter Blu) che necessitano di risposte chiare, rapide e precise.