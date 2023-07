Siete appassionati di sport e sareste interessanti a sottoscrivere i servizi proposti da DAZN ? In questo caso, vi spieghiamo come funzionerà la prossima stagione sportiva 2023-2024, per cui DAZN ha deciso di differenziare ulteriormente le modalità di sottoscrizione e visione del servizio, rendendo l’offerta commerciale ancora più flessibile. Dopo l’introduzione, lo scorso gennaio, del pagamento in 12 rate mensili di pari importo, è stato reso disponibile anche il Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione.

Questa modalità vale per tutti gli abbonamenti (Start, Standard e Plus) e, la cosa più importante, è che vi assicura un risparmio incedibile rispetto alla sottoscrizione mensile! Ve ne parliamo nel dettaglio, nel corso di questo articolo.

Il primo abbonamento di cui vi parliamo è DAZN Start, che pagherete solo 7€ al mese invece di 13,99€. Sottoscrivendo il nuovo piano annuale a soli 89,99€, infatti, risparmierete circa 77€! In alternativa, potrete comunque optare per il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 9,99€ che vi permette di spendere ben 48€ in meno rispetto al prezzo standard! Cosa include questo piano? Potrete registrare fino a 4 dispositivi all’App DAZN e guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

Con il pacchetto Startpotrete seguire tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l’NFL, il meglio del fighting internazionale con la grande boxe e l’UFC, il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League. Con la versione Standard, invece, pagherete solo 25€ al mese invece di 40,99€. Sottoscrivendo il nuovo piano annuale a soli 299,99€, risparmierete ben 190€! In caso preferiate, potrete scegliere il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 30,99€ che vi permette di spendere ben 1209€ in meno.

Con lo Standard avrete la possibilità di registrare fino a 6 dispositivi all’App DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi, se connessi alla stessa rete internet. Inoltre, avrete assicura la visione di tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. L’offerta include anche il basket italiano, il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, oltre ai programmi di approfondimento.

Infine, va menzionato DAZN Plus, a cui potrete abbonarvi a solo 37€ al mese invece di 55,99€. Sottoscrivendo il nuovo piano annuale a soli 449,€, risparmierete ben 220€! In alternativa, potrete scegliere il pagamento in 12 rate mensili a 45,99€ che vi permette di spendere ben 120€ in meno! Oltre ad avere fino a 7 dispositivi all’App DAZN, potrete seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League e molto altro ancora. L’offerta, inoltre, include anche il basket, i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, i programmi di approfondimento, i contenuti originali DAZN e molto altro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina DAZN dedicata, in modo tale da dare un’ulteriore occhiata a quanto è incluso con i vari abbonamenti e verificare termini e condizioni. Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!