Se siete appassionati di sport saprete già che non è semplice districarsi fra le offerte dei diversi servizi in streaming e pay TV, a maggior ragione se ciò che cercate non è solo il campionato di Serie A di calcio, ma amate spaziare fra diverse discipline sportive. Fra i servizi che offrono un ampio ventaglio di eventi sportivi spicca senza dubbio DAZN, che proprio in questo periodo ha attivato DAZN Start, una nuova offerta dedicata principalmente agli amanti del basket e del calcio.

La stagione di basket più completa di sempre sta per cominciare, e per celebrare questo evento DAZN vi offre la possibilità di abbonarvi a soli 9,99€ al mese, risparmiando così ben 48,00€ sull’abbonamento annuale. L’offerta è resa ancor più allettante dall’inclusione della Serie A TIM fino al 31 ottobre.

DAZN Start, chi dovrebbe abbonarsi?

Consigliamo questa offerta principalmente agli appassionati di basket italiano ed europeo, che così potranno guardare nella comodità della propria casa tutte le partite della Serie A UnipolSai e della Turkish Airlines Euroleague, oltre alla BTK Eurocup e la Basket Champions League.

Questa promozione è perfetta anche per chi ama seguire il campionato di calcio, perché incluso nel prezzo al mese c’è anche 1 mese di Serie A TIM fino al 31 ottobre, con ben 50 partite tra cui i seguenti big match:

Milan – Lazio , sabato 30 settembre alle 18.00

, sabato 30 settembre alle 18.00 Atalanta – Juventus , domenica 1 ottobre alle 18.00

, domenica 1 ottobre alle 18.00 Juventus – Torino , sabato 7 ottobre alle 18.00

, sabato 7 ottobre alle 18.00 Milan – Juventus , domenica 22 ottobre alle 20.45

, domenica 22 ottobre alle 20.45 Inter – Roma , domenica 29 ottobre alle 18.00

, domenica 29 ottobre alle 18.00 Napoli – Milan, domenica 29 ottobre alle 20.45

Se desiderate seguire tutto il campionato di Seerie A e tanti altri veneti calcistici, vi consigliamo quindi l’abbonamento full di DAZN a 30,99€ al mese, che vi farà risparmiare 120,00€, oppure l’opzione da 299€ per 12 mesi, grazie alla quale risparmierete quasi 200,00€.

Inoltre, il pacchetto include una selezione di partire NFL, l’UFC, il calcio femminile e molto altro, per cui lo consigliamo anche agli amanti di football americano, arti marziali miste e altre discipline sportive che difficilmente trovano spazio in TV o in streaming. Il prezzo, poi, è davvero molto vantaggioso, se deciderete di attivare l’abbonamento annuale: in questo modo, ogni mese vi costerà appena 9,90€, contro i 13,99€ del prezzo base, per cui parliamo di un risparmio davvero considerevole.

DAZN offre una panoramica a 360° sullo sport, spaziando dal calcio al basket e includendo molto altro ancora. Se stavate pensando di provare il servizio, questo è il moneto giusto: attivando l’abbonamento annuale risparmierete ben 48,00€ e potrete gustarvi tutto il meglio dello sport di DAZN, incluse l’imminente stagione di basket e la Serie A TIM. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina DAZN dedicata all’offerta, prima che termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!