Il nuovo DEEBOT N10 PLUS vuole rendere le pulizie di casa un gioco da ragazzi: con una potenza di aspirazione massima di 4300 Pa e una batteria da 5200 mAh che assicura fino a 300 minuti di operatività e una copertura fino a 400 metri quadri, offre l’87% di potenza in più e il 52% di autonomia in più rispetto al modello precedente.

Ovviamente non mancano le funzioni intelligenti e le ultime tecnologie: il sistema di navigazione LiDAR con tecnologia dToF a raggio laser è più efficiente rispetto alle precedenti tecnologie di mappatura, i sensori a ultrasuoni permettono di evitare i tappeti quando i pavimenti vengono lavati e aumentano automaticamente la potenza di aspirazione quando invece si sta raccogliendo la polvere e il robot passa sopra un tappeto, la tecnologia TrueMapping 2.0 riesce a evitare gli ostacoli sul pavimento in modo sicuro.

“Il nuovo DEEBOT N10 PLUS offre massima efficienza e comodità a un prezzo accessibile. Il nostro obiettivo era sviluppare un robot che non solo pulisse polvere e sporco da diversi tipi di pavimenti, ma che anche svuotasse automaticamente il contenitore della polvere senza lasciare residui”, spiega Senthoorran Rajendran, esperto di marketing prodotto di ECOVACS ROBOTICS. “Inoltre, abbiamo notevolmente migliorato la precisione e l’efficienza della pulizia. Il N10 PLUS effettua scansioni a 360° per determinare il percorso più efficiente per una pulizia rapida e approfondita. Ciò porta l’esperienza di pulizia a un livello superiore”,

Il DEEBOT svuota automaticamente il contenitore della polvere dopo ogni ciclo di pulizia, i filtri hanno proprietà antibatteriche e assorbono efficacemente gli odori e i sacchetti per la polvere sono semplici da sostituire. Ovviamente non manca il controllo completo tramite applicazione, oltre che l’integrazione nella smart home e il supporto agli assistenti vocali.

DEEBOT N10 PLUS arriverà il 19 luglio, ma è già disponibile su Amazon al prezzo di listino di 499 euro. Se lo preordinerete entro il 18 luglio, riceverete gratuitamente anche un panno per la pulizia.