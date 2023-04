Se siete alla ricerca di un dispositivo che vi aiuti a pulire casa, vi informiamo che il Deebot N8 PRO+ ha tutte le tecnologie che gli permettono di raccogliere polvere e sporcizia da pavimenti e tappeti. Un elettrodomestico all’avanguardia e, per questo, da non lasciarsi scappare ora che può essere acquistato su Amazon a soli 379,00€ invece di 699,00€.

Lo sconto applicato dallo store è lo stesso rilasciato nel corso delle recenti offerte di primavera, il che significa che potete beneficiare di un risparmio del 46%. Un taglio di prezzo davvero niente male, specie perché parliamo di un robot aspirapolvere dalla qualità eccelsa e con tanto di sistema di svuotamento automatico.

Il Deebot N8 PRO+ è un vero portento in quello che fa, facendosi apprezzare sia nelle fasi di aspirazione che di lavaggio. Si tratta infatti di un robot che non si limita a raccogliere la polvere, ma anche a pulire lo sporco più incrostato sulla pavimentazione. Quest’ultima parte è affidata a una vaschetta per l’acqua e ad un apposito panno in microfibra, che lavorano insieme affinché il lavaggio sia rapido e che soprattutto desse risultati soddisfacenti, a prescindere che si tratti di parquet, piastrelle in cotto o superfici plastiche.

In tutte le stanze ci sono degli ostacoli a cui il robot dovrà tenere conto. Il Deebot N8 PRO+ non avrà problemi ad evitarli, riducendo quindi al minimo il rischio che qualche cavo possa incastrarsi tra le spazzole. Avendo lo svuotamento automatico, questo modello sarà completamente autonomo, pertanto potrete lasciarlo lavorare mentre sarete fuori casa. Penserà lui a recarsi prezzo la stazione di ricarica se avrà bisogno di maggiore autonomia per terminare la pulizia, così come a svuotare lo sporco raccolto. A tal riguardo, il contenitore ha la capienza di accumulare lo sporco fino a 4 settimane e di trattenere le particelle di polvere più piccole di 2.5 micrometri.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Per concludere, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato ai 7 prodotti perfetti per sopravvivere alle pulizie di primavera.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!