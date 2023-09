Mantenere pulita la propria abitazione non è sempre così semplice, soprattutto quando si ha poco tempo o si è spesso fuori casa. In questi casi, un aiuto essenziale è fornito dagli aspirapolvere robot, in grado anche di eseguire le pulizie mentre sarete via. Fra questi, i più completi in assoluto sono i dispositivi con stazione di aspirazione automatica, che vi libereranno del pensiero delle pulizie anche per due mesi. Ebbene, se è proprio questo che state cercando, vi segnaliamo questa che oggi trovate su Amazon l’eccezionale Ecovacs Deebot N8 con un importante sconto del 22%.

Il prezzo base scende così da 470,89€ ad appena 369,00€. Si tratta di un prezzo davvero ottimo per un prodotto così completo che vi farà risparmiare tempo e fatica: il Deebot N8, infatti, è in grado sia di aspirare che di lavare i pavimenti, il tutto svuotandosi automaticamente per liberarvi anche dal fastidio di una pulizia frequente dei sacchetti raccoglipolvere. Inoltre, potrete anche dilazionare la spesa in comode rate scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Il Deebot N8 è l’alleato ideale per garantire il massimo della pulizia in tutta la casa, ed è perfetto per chi non ha molto tempo da dedicare alle faccende domestiche, ma non vuole comunque rinunciare al piacere di vivere in un ambiente sano e pulito. Ma il bello è che grazie all’enorme capienza dei due sacchetti inclusi non dovrete svuotarli per almeno 2 mesi!

Inoltre, tramite l’App Ecovacs Home potrete gestire la stazione di svuotamento in modo intelligente e comodo. E se il robot dovesse scaricarsi mentre sarà al lavoro? Nessun problema: andrà da solo a ricaricarsi nella sua stazione, per poi ripartire con le pulizie dove si era interrotto. Inoltre, questo modello è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, per garantirvi il massimo della comodità di utilizzo.

Va poi sottolineato che il Deebot N8 aspira e lava contemporaneamente grazie all’innovativa pompa elettronica dell’acqua e al serbatoio dell’acqua integrato, così i vostri pavimenti saranno impeccabili in un solo passaggio! Questo perché Ecovacs ha dotato il robot di una potenza di aspirazione fino a 2.300Pa in modalità Max+. In questo modo sarete certi che sporco, polvere e peli di animali non avranno scampo.

Il Deebot N8 è inoltre in grado di evitare ostacoli e di seguire percorsi preimpostati grazie all’innovativo TrueMapping, incredibilmente rapido e preciso. E se avete una casa su più piani, potete stare tranquilli: il sistema è dotato anche della mappatura multipiano. Utilizzando tramite app le mappe create dal vostro robot potrete fargli pulire una stanza semplicemente toccandola sul vostro smartphone, avendo anche modo di creare muri virtuali per impedirgli di andare in determinati luoghi scelti da voi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione o le scorte si esauriscano.

