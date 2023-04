Le pulizie di primavera sono alle porte e avete bisogno di un elettrodomestico performante che le renda più veloci? Il DEEBOT N8 di Ecovacs è un aspirapolvere smart 2-in-1 con cui potrete aspirare sporcizia e polvere, ma anche lavare pavimenti di vario tipo. Approfittate dell’incredibile offerta di Amazon, che oggi lo propone a soli 249€ anziché 399€, con un risparmio del 38%, corrispondente a ben 150€.

Il DEEBOT N8 ha un’autonomia di 110 minuti in cui può pulire superfici fino a 200m². È progettato per aspirare e lavare allo stesso tempo, grazie alla presenza di un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa. In questo modo potrete unire la velocità alla cura di una pulizia approfondita, grazie anche a una notevole potenza aspirante e al filtro con 3 strati. Il tutto racchiuso in un piccolo gioiello di tecnologia che lavora in maniera silenziosissima. Nella confezione troverete anche la comoda e indispensabile base di ricarica e recupero.

Per un elettrodomestico come questo è fondamentale che la mappatura della casa sia quanto più accurata possibile, per garantire un’igiene e una pulizia profonde. Infatti la tecnologia TrueMapping del DEEBOT N8 combina laser e sensori avanzati per garantire una mappatura in grado di rilevare in tempo reale oggetti fino a 2 mm. Se poi in casa avete della moquette e temete che possa rovinarsi a causa del passaggio accidentale dell’aspirapolvere in questione, potete stare tranquilli: la sua tecnologia è in grado di rilevare automaticamente la moquette, interrompendo il programma di pulizia.

Da menzionare anche che il DEEBOT N8 dispone di spazzole senza grovigli, che lo rendono perfetto e incredibilmente efficiente anche contro i peli di animali. Grazie al suo sistema di pulizia con 480 vibrazioni al minuto e alla potenza di aspirazione 3000Pa, igienizzerete la vostra casa in men che non si dica!

Trattandosi di un aspirapolvere smart potrete controllarne il funzionamento comodamente dal vostro smartphone grazie all’app ECOVACS, che è anche compatibile con Amazon Alexa & Google Home. Così potrete anche personalizzare la pulizia della vostra casa. Un altro importante punto a favore è infatti la possibilità di disegnare voi stessi le aree da pulire, che verranno identificate automaticamente sulla mappa. Inoltre, avrete la libertà di rinominare, dividere o unire le aree visibili sull’app. Tramite l’app è anche possibile programmare le pulizie all’orario che preferite e scegliere fra 3 modalità di aspirazione: Eco, Max e Max+; quest’ultima è indicata per rimuovere macchie e residui ostinati.

Il robot aspirapolvere smart 2-in-1 DEEBOT N8 faciliterà e velocizzerà moltissimo la pulizia della vostra casa, aspirando e lavando i vostri pavimenti al tempo stesso. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta di Amazon, grazie alla quale potrete acquistarlo a soli 249€ anziché 399€, risparmiando così il 38%, cioè 150€. Ma vi consigliamo di fare in fretta, prima che l’offerta si esaurisca.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!