Mantenere le superfici della vostra casa sempre al meglio, senza polvere e sporco, non è un lavoro facile. Per questo, se state pensando che sia giunto il momento di cambiare il vostro aspirapolvere tradizionale per passare a un modello top di gamma smart, vi consigliamo di non farvi scappare questo prodotto a marchio Ecovacs in super sconto per le promozioni di primavera!

Al momento, il modello DEEBOT X1 OMNI è disponibile ad appena 999,00€ invece di 1.499,00€! Questo sconto vi permette di portare a casa un articolo davvero imperdibile, pensato per assicurarvi una pulizia ottimale in ogni angolo di casa. Dunque, la scelta premium se volete acquistare un robot aspirapolvere!

Oltre a raccogliere la polvere in tutta casa, il robot aspirapolvere in questione si occupa di lavare per terra con un ottimo panno, pompando l’acqua sporca nel serbatoio di scarico e asciugandolo, una volta finito, con semplice aria calda. Dopo il lavaggio, il DEEBOT ritorna alla stazione e svuota automaticamente la vaschetta contenente la polvere oltre a lasciare il panno asciutto, in modo tale che non sia mai maleodorante.

Essendo dotato di un sacchetto da ben 3L, inoltre, non dovrete svuotarlo per ben 75 giorni! Il modello Ecovacs in questione, inoltre è provvisto della comoda feature Blocco bambini, ideale sei avete dei piccoli in casa. Quando questa modalità viene attivata, il pulsante AUTO del robot DEEBOT e altri pulsanti della stazione non rispondono, impedendo così che i bambini eseguano operazioni scorrette.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo che fa al caso vostro.

