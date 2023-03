Siete alla ricerca di una macchina per il caffè dalla qualità eccellente, che vi permetta di realizzare espressi e cappuccini come al bar? In tal caso non possiamo non consigliarvi la De’Longhi Perfetto Magnifica S, compatibile sia con il caffè in grani che in polvere, oggi protagonista di un doppio sconto imperdibile su Amazon!

La macchinetta è infatti in offerta a 399,99€ anziché 599,00€, ma grazie al coupon offerto da Amazon potrete risparmiare ulteriori 20,00€, arrivando a pagarla così solamente 379,99€. Vi basterà fare clic sul pulsante “ritira questo coupon” prima di inserire il prodotto nel carrello, e lo sconto sarà applicato automaticamente.

La De’Longhi Perfetto Magnifica S vi trasformerà in veri e propri baristi, portando a casa vostra un caffè come quello al bar. Potrete scegliere lunghezza, aroma, temperatura e chicco e premendo semplicemente un tasto la macchina vi garantirà sempre un risultato perfetto e personalizzato in base ai vostri gusti. La quantità ottimale verrà infatti dosata e pressata automaticamente dal macinacaffè, producendo un espresso aromatico e ricco di gusto.

Una delle funzioni più comode della Perfetto Magnifica S è senza dubbio il LatteCrema System, che grazie al circuito di riscaldamento indipendente genera rapidamente vapore per un latte caldo o una schiuma vellutata. Il risultato? Dei cappuccini incredibilmente deliziosi, il tutto senza fare alcuna fatica e in pochissimi secondi.

Che voi desideriate un espresso, un macchiato o un cappuccino, potrete scegliere la bevanda semplicemente sfruttando la tecnologia one touch, che nel comodo display digitale vi mostrerà il caffè per cui state optando. Infine, la macchina è estremamente facile da pulire: la vaschetta e la griglia raccogli gocce possono essere messe in lavastoviglie, mentre il gruppo infusore può essere estratto per essere sciacquato sotto l’acqua corrente; la funzione Clean laverà invece automaticamente tutte le parti che sono entrate a contatto con il latte dopo aver utilizzato lo schiumalatte, garantendo così la massima igiene.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

