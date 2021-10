Diem risponde al Congresso USA: noi non siamo Facebook!

Nei giorni scorsi i membri del Senato degli Stati Uniti hanno tentato di fermare il lancio limitato del portafoglio Novi avvenuto ieri. Quella lettera era indirizzata a Facebook e criticava i piani della società di lanciare la sua criptovaluta e la sua rete di pagamenti. In risposta, Diem – l’associazione che supporta il progetto – ha dichiarato che la lettera del legislatore “fraintende la relazione tra Diem e Facebook”, prendendo le distanze dall’azienda di Mark Zuckerberg e spiegando che “Diem non è Facebook”, ma piuttosto un’associazione con 24 membri tra cui Facebook e Novi.

Diem inoltre ha anche affermato che il programma pilota di Novi, che utilizza la stablecoin Paxos, non è correlato al token Diem. Queste affermazioni sono tecnicamente vere nel senso che il programma pilota è isolato da Facebook e dalla sua stablecoin Diem. D’altra parte, Diem ha chiarito abbondantemente che è collegato a Facebook in un senso più ampio. Il progetto è guidato dal capo finanziario di Facebook David Marcus e ha avuto origine internamente a Facebook intorno al 2018.

Questi legami significano che è improbabile che i regolatori abbandonino le loro critiche nei confronti del progetto per un tecnicismo. Nonostante la resistenza delle autorità di regolamentazione, il portafoglio Novi è elencato per il download su entrambi gli app store di Apple e Google e non vi è alcuna indicazione che l’app verrà rimossa.