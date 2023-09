Dopo Netflix, anche Disney Plus inizia la sua crociata contro la condivisione delle password. Dal 1 novembre entreranno in vigore le prime limitazioni, con l’obiettivo di bloccare gli account condivisi e spingere gli utenti a sottoscrivere ognuno il proprio abbonamento. I primi test saranno effettuati in Canada, successivamente il sistema verrà esteso ad altri paesi.

Disney ha comunicato la novità tramite una email inviata agli abbonati, dove si legge: “stiamo introducendo restrizioni sulla vostra capacità di condividere il vostro account o le vostre credenziali di accesso al di fuori del vostro nucleo familiare”. Anche nella pagina di supporto viene dichiarato che “Non è consentito condividere la tua sottoscrizione al di fuori del tuo nucleo familiare”.

Non è chiaro come verrà implementato il blocco, se con lo stesso sistema usato da Netflix o in altro modo, ma in ogni caso la notizia non fa piacere agli utenti. Il sistema di Netflix può essere aggirato tutto sommato facilmente, basta una buona dose di pazienza e l’accesso alla casella mail dell’account, ma come confermano i numeri, la maggioranza degli utenti sembra essere abbastanza pigra da “rassegnarsi” e sottoscrivere un nuovo abbonamento, nonostante un buon numero di abbonati abbia disdetto il servizio nel momento in cui la condivisione degli account è stata bloccata.

Non sappiamo quale sarà il destino di Dinsey Plus, di certo molto dipenderà da come verrà implementato questo blocco e se verranno aggiunti nuovi piani o fatte delle offerte per incentivare le persone ad abbonarsi. Attualmente, potete abbonarvi a Disney Plus a 89,99 euro per un anno, risparmiando due mesi di abbonamento.