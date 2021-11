Disney lancerà i propri personaggi iconici in una collezione NFT

Le società Disney e VeVe hanno collaborato per rilasciare la serie NFT relativa a Star Wars, Pixar, Marvel e altri film Disney. Anche la collezione UFC NFT è stata rilasciata di recente, quindi molte cose stanno preparando in questo momento. Gli NFT saranno disponibili per l’acquisto a partire dal Disney+ Day, che si terrà il prossimo 12 novembre. I token non fungibili dei personaggi iconici saranno offerti sul marketplace VeVe.

L’app VeVe Digital Collectibles offrirà oggetti da collezione digitali dei tuoi film preferiti e ci saranno anche alcuni fantastici abbonamenti Disney in offerta. Gli abbonamenti saranno disponibili con l’acquisto diretto dall’app VeVe una volta rilasciati gli NFT Disney. Gli abbonamenti bonus sono di tre mesi per gli acquisti Golden Moment NFT e di 12 mesi per gli altri.

Gli NFT saranno comunque scambiabili attraverso il mercato secondario di VeVe, anche se non sarà più possibile acquistarli una volta che sono stati rilasciati per la prima volta. È probabile comunque che anche le NFT Disney vendano a prezzi straordinari poiché le NFT attualmente vendono per milioni di dollari. Come risultato della collaborazione tra VeVe e Disney, si prevede che sempre più persone saranno attratte da NFT.