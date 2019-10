Disney+ sui social, attenzione alla promozione fake che promette un test del servizio

BUTAC ha segnalato che sui social sta circolando una falsa promozione di Disney+.

BUTAC, un noto sito anti-bufale, ha scoperto la crescente diffusione di una presunta truffa sui social network mascherata da post sponsorizzato Disney+. In pratica l’utente crede di essere di fronte a una comunicazione ufficiale di Disney+. Si legge infatti: “Novità importanti! Sappiamo tutti che la Disney inaugurerà presto il suo nuovo servizio di video on demand! Ma i veri fan possono già iniziare a guardare. La Disney sta cercando alcuni tester beta per il loro prodotto. Se sei interessato clicca su questo link: e prenotati. Fai presto ci sono pochi posti disponibili”.

Insomma, tutto apparentemente credibile sia sotto il profilo grafico che testuale, peccato che cliccando sul link si arriva su una pagina fake. Anche in questo caso sembra di essere di fronte a una nota Disney con tanto di countdown per “acconsentire” a procedere.

Si legge: “Sei uno dei pochi fortunate che potrà testare il nostro servizio Disney+ On Demand. Poichè la legge ci impedisce di offrire un servizio a pagamento gratuitamente, ci sarà un costo simbolico di 2$. Otterrai accesso illimitato ovunque nel mondo ai seguenti contenuti: tutti i film Disney; tutti i film Pixar; tutti i film e serie TV Marvel; tutti i film e serie TV di Star Wars; tutti i contenuti di National Geographic. Acconsenti a pagare $2 e aiutarci a testare e migliorare questo servizio prima che lo rendiamo disponibile in tutto il mondo?”.

Procedendo con ennesimo click si arriva su una pagina (con dominio a.gymtracker.net dove) che richiede la digitazione di dati e carta di credito. Ovviamente, come fanno notare gli specialisti di BUTAC, si tratta di un’iniziativa di ignoti a dir poco truffaldina.