DJI Action 2, l’action cam modulare 4K 120fps | Recensione

Il settore delle action cam è in continua evoluzione e i produttori sono sempre alla ricerca di nuove strategie e soluzioni per sfruttare al meglio le proprie caratteristiche e tecnologie. Proprio in virtù di questi aspetti, DJI ha svelato la Action 2, una action cam pensata principalmente per un utilizzo in prima persona. Si tratta di una soluzione “indossabile” capace di riprendere la scena come se fosse proprio davanti ai nostri occhi.

Per evidenziare al meglio queste peculiarità il marchio, in occasione della presentazione mondiale, ha organizzato una piacevole giornata dedicata alla stampa presso la Pica Pastry School a Milano dove è stato possibile provare la nuova soluzione di DJI e i suoi numerosi accessori durante una sessione di cucina. Tutte le clip che troverete all’interno della recensione sono realizzate con la DJI Action 2.

Com’è fatta

Squadrata, modulare e magnetica. Con sole queste tre parole potremmo definire facilmente la versione aggiornata di Action, sebbene non abbia nulla di condiviso con il precedente modello. Il peso contenuto di appena 56 grammi coadiuvato al design modulare consente agli utenti di utilizzare Action 2 ovunque e in qualsiasi contesto; a questo proposito, un po’ da tradizione del marchio, sono disponibili una serie infinita di accessori magnetici che consentono di effettuare riprese in qualsiasi ambito. Che siate ciclisti o escursionisti, DJI Action 2 può essere indossata e mostrare in prima persona le azioni intraprese coinvolgendo maggiormente il pubblico.

Considerato il suo utilizzo fuori dagli schemi, non sorprende che DJI l’abbia resa immune alla polvere, all’acqua e alle cadute; naturalmente non parliamo in senso assoluto, la resistenza all’acqua è garantita a profondità maggiori (60 metri) solo utilizzando lo scafandro incluso nella confezione. Il modulo principale è indipendente e permette riprese sfruttando la memoria integrata; coloro che necessitano di una maggiore autonomia, di un display per riprendersi oppure di maggiore spazio di archiviazione possono collegare, sfruttando il sistema magnetico, un ulteriore modulo dedicato all’utilizzo.

I touch screen di DJI Action 2 sono progettati per rimanere focalizzati sulle azioni; protetti con Gorilla Glass, i touch screen offrono un feedback tattile per un controllo preciso e immediato. In linea generale, entrambi i display OLED da 1,76”, sono ben visibili in qualsiasi contesto e condizione di luce.

Dettagli tecnici

DJI Action 2 beneficia di un sensore CMOS da 1/1.7”, il medesimo adottato da DJI Pocket 2; il sensore, nella nuova soluzione, è abbinato ad una lente che consente un angolo di campo fino a 155 gradi con un’apertura di f/2.8. Il sensore offre una gamma ISO compresa tra 100-6400 sia per le foto che per i video; la risoluzione massima delle foto è di 4000 x 3000 pixel, ovvero un’immagine da 12 MP disponibile anche in formato RAW DNG. Nonostante la focale sia praticamente fissa, è disponibile uno zoom digitale 4x attivabile per le immagini o per registrare clip video; l’utilizzo dello zoom digitale 4x per i video richiede tuttavia una serie di limitazioni come, ad esempio, un frame rate uguale o inferiore a 60 fps e la disattivazione del sistema di stabilizzazione HorizonSteady.

La risoluzione dei video supera invece i 4K nominali permettendo quindi un margine di correzione da parte dei videomaker. In questo caso, con la massima risoluzione di 4096 x 3072 pixel, è possibile impostare frame rate da 24/25/30/48/50/60 fps con proporzioni di 4:3; sfruttando i 16:9, invece, è possibile raggiungere anche i 100 e 120 fps (in 3840 x 2160 pixel). Coloro che necessitano riprese a rallentatore, saranno lieti di sapere che in 1080p è possibile selezionare anche i frame rate da 200 e 240 fps, ottenendo un vero e proprio slow motion a 8x.

I video, come accennato, possono essere registrati sia sulla memoria interna da 32 GB sia su una scheda microSD (massimo 256 GB) in formato MP4 (H.264/HEVC) con bitrate video massimo di 130 Mbps.

Modulo: Camera Display Power Sensore: CMOS 1/1.7 / / Stabilizzazione: Electronic Image Stabilization, RockSteady 2.0, HorizonSteady / / Display: OLED 1,76″, 350ppi OLED 1,76″, 350ppi / Video: 4K (4:3): 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 100/120 fps 2.7K (4:3): 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 100/120 fps 1080p: 1920×1080 @ 100/120/200/240 fps Slow Motion: 4K: 4x (120 fps) 2.7K: 4x (120 fps) 1080p: 8x (240 fps) / / Foto: risoluzione 4000×3000 pixel, ISO range 100-6400 / / Batteria: 580 mAh 1300 mAh 1300 mAh Archiviazione: 32 GB fino a 256 GB fino a 256 GB Connettività: BT, Wi-Fi USB-C USB-C Resistenza all’acqua: 10m / / Dimensione e peso: 39×39×22mm, 56g 39×41×24mm, 64g 39×41×21mm, 56g

Ma come si comporta sul campo? Action 2 regala immagini ben bilanciate con un rumore di fondo complessivamente contenuto; solo con le ISO a 1600 abbiamo rilevato un sensibile calo della qualità delle immagini, decremento che si fa notare maggiormente a ISO 3200 dove i dettagli cominciano a scomparire per dare maggiore spazio al rumore. Per i video il discorso è diverso, che si tratti di casual vlog o riprese più studiate, crediamo che non ci sia un vero limite in tal senso. Le prestazioni del piccolo sensore sono di tutto rispetto anche in condizioni di scarsa luminosità, dove riesce a compensare senza incertezze in tempi brevi il cambio di scena. Buona anche la cattura dell’audio, grazie alla presenza di microfoni posizionati sugli spigoli dei moduli.

Di seguito un paio di video realizzati durante l’evento con la Action 2 utilizzata come dispositivo “FPV”:

Autonomia

Il modulo principale di Action 2 integra una batteria da 580 mAh che consente la registrazione di clip video in 4K60 per circa 17 minuti. Collegando il modulo con il display, il tempo di registrazione si estende di circa 50 minuti (1300 mAh), raggiungendo quindi un massimo di 70 minuti: non male. Connettendo invece il modulo batteria, è possibile sfiorare i 90 minuti totali a discapito però dell’assenza del secondo display OLED. La ricarica non è delle più fulminee e richiede, sfruttando la porta USB-C (5V/2A), circa 90 minuti.

Al fine di poter sfruttare tutti i preziosi minuti di registrazione a disposizione, consigliamo di monitorare attentamente sia lo spazio a disposizione (interno ed esterno) sia la temperatura dell’action camera stessa. In alcune particolari condizioni (4K120) abbiamo notato problemi di surriscaldamento; criticità aggirabili con semplici passi come, ad esempio, evitando di caricare la camera durante l’utilizzo o assicurando (quando possibile) un costante riciclo d’aria. In ogni caso, seppur fastidioso, il problema del surriscaldamento è un fattore abbastanza prevedibile nelle action cam soprattutto in quelle così compatte come DJI Action 2. Se volete essere sicuri di poter registrare ininterrottamente senza problemi di questo tipo, DJI ha coscientemente integrato un profilo 1080p per le riprese continuative.

Applicazione

Come con altri prodotti di DJI, Action 2 comunica con il tuo dispositivo Android o iOS tramite l’app Mimo, che si collega alla fotocamera sfruttando la connettività Bluetooth e Wi-Fi. Utilizzando l’applicazione gratuita è possibile comandare da remoto l’action cam e avere un’anteprima “al volo” di quello che viene mostrato sullo schermo. L’accoppiamento è semplice, veloce e immediato. Coloro che amano lavorare sui propri scatti o clip saranno inoltre contenti di sapere che, sempre tramite Mimo, è possibile modificare quasi immediatamente tutti i contenuti e condividerli quindi istantaneamente sui propri profili social.

Accessori

Come ogni action cam, la presenza di un’ampia gamma di accessori consente un utilizzo a 360 gradi. Con Action 2, DJI commercializza una serie di nuovi prodotti con aggancio magnetico, così da consentire un accoppiamento rapido, veloce e soprattutto solido. Gli accessori che più hanno catturato il nostro interesse sono sicuramente il cavalletto con comando remoto, utile per riprese “live streaming”, e il laccetto per il collo, utilizzato soprattutto per camminare o in generale mostrare azioni. Apprezzabile la lente macro con aggancio magnetico anche se, con il massimo FOV, tende a vignettare vistosamente. Disponibili accessori anche per chi ama riprese selfie e, naturalmente, per chi preferisce sport acquatici.

Verdetto

In conclusione, riteniamo che Action 2 di DJI sia un prodotto solido e innovativo; il produttore ha creato una soluzione compatta, facilmente impiegabile in qualsiasi contesto e modulare. Apprezziamo la presenza di un sensore di dimensioni superiori alla media in un prodotto di dimensioni così contenute, scelta che permette a DJI di ottenere risultati elevati in quasi qualsiasi condizione ambientale. Ottimo anche il sistema di stabilizzazione che assicura riprese sempre sicure e precise.

DJI Action 2 è disponibile su Amazon in due versioni: si parte dalla Power Combo a 399 euro (che include il modulo di alimentazione, il cordino magnetico e il supporto per l’adattatore magnetico) mentre i più esperti e appassionati potranno acquistare la Dual Screen Combo a 519 euro (che prevede anche il modulo touchscreen frontale). Allo stato attuale è acquistabile solo la Dual Screen Combo, per la Power Combo è necessario attendere ancora qualche settimana.