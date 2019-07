DJI, il nuovo visore per piloti di droni ha una latenza ultra bassa

DJI ha presentato una nuova versione dei suoi FPV Goggles, gli occhiali dedicati ai piloti di droni che consentono di vedere in tempo reale lo streaming trasmesso dal velivolo. Caratteristica principale è la latenza di soli 28 ms, quasi la metà rispetto al modello precedente.

Volare è il sogno dell’uomo sin dal mito di Icaro e grazie ai DJI FPV Goggles il sogno diventa realtà. Gli occhiali del noto produttore di droni consentono infatti ai piloti di visualizzare in tempo reale lo streaming trasmesso dal proprio drone mentre è in volo, avendo così la sensazione di vedere le immagini in prima persona, come accade a un pilota di caccia o a un uccello. La nuova versione presentata oggi introduce poi una grande novità: una latenza di soli 28 ms, quasi la metà del precedente (50 ms). Una caratteristica che dovrebbe assicurare uno streaming HD con un lag minimo e grande nitidezza.

Tra le altre caratteristiche tecniche ricordiamo anche uno streaming con risoluzione di 720p e framerate a 120 FPS, raggio massimo di azione di oltre 4 chilometri e capacità di registrare tanto tramite la videocamera del drone che tramite gli occhiali stessi, grazie alla presenza di uno slot per schede microSD. I piloti possono catturare i contenuti video sulla fotocamera a 1080p e 60 FPS o 720p e 120 FPS, oppure a 720p e 60 FPS tramite gli FPV Goggles, in quest’ultimo caso anche con la possibilità di rivedere subito il filmato per una rapida revisione.

‎La fotocamera offre tre modalità: corse, standard e LED (per condizioni di scarsa luminosità) e può trasmettere su otto diversi canali, ciascuno a 5,8 GHz, consentendo così fino a otto ‎‎droni‎‎ di volare contemporaneamente in un unico sistema. Il kit comprende, oltre agli stessi occhiali, un modulo di trasmissione, un controller e la fotocamera FPV.

Il sistema DJI FPV è disponibile da oggi anche in Italia in tre diversi bundle: DJI FPV Experience Combo, al prezzo scontato di 879 euro anziché 957, DJI FPV Fly Mode Combo, Mode 1 e 2, entrambi al costo di 999 euro invece di 1097 euro. La differenza è che il primo comprende due fotocamere ma non il telecomando, mentre gli altri due bundle hanno il telecomando e una sola fotocamera FPV. Al momento in cui scriviamo però tutti e tre i bundle risultano esauriti in Italia.