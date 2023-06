DJI Mavic 3 Pro è il nuovo gioiello della rinomata azienda leader nel settore dei droni, DJI. Questo drone professionale rappresenta un salto significativo nell’innovazione tecnologica e offre una vasta gamma di funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze degli appassionati di fotografia e videografia aerea.

Mavic 3 Pro è caratterizzato di un design elegante e aerodinamico, che combina leggerezza e resistenza per garantire prestazioni eccezionali in volo. Il suo corpo compatto e pieghevole consente di trasportarlo facilmente ovunque si desideri, rendendolo il compagno perfetto per le avventure all’aperto e i viaggi.

Mavic 3 Pro Mavic 3 Classic Mavic 3 Mavic 2 Pro Mavic 3 Pro: 958 g Mavic 3 Pro Cine: 963 g 895 g 895 g 907 g Fotocamera Hasselblad con CMOS da 4/3 Teleobiettivo medio con CMOS da 1/1.3” Teleobiettivo con CMOS da 1/2” CMOS da 4/3 Fotocamera Hasselblad Fotocamera Hasselblad con CMOS da 4/3 Teleobiettivo con CMOS da 1/2” CMOS da 1” Fotocamera Hasselblad Fotocamera Hasselblad: 5.1K/50 fps Tele/Telecamera media 4K/60fps 5.1K/50fps

DCI 4K/120fps 5.1K/50fps

DCI 4K/120fps 4K/30fps 43 min 46 min 46 min 31 min DJI O3+: Fino a 15 km Feed live a 1080p/60fps DJI O3+: fino a 15 km Feed live a 1080p/60fps DJI O3+: fino a 15 km Feed live a 1080p/60fps OcuSync 2.0: fino a 10 km Feed live a 1080p/60fps

Radiocomando

A differenza di altri modelli precedentemente testati, per lo più per il settore consumer, DJI Mavic 3 Pro viene fornito con il telecomando DJI RC disponibile per tutta la gamma Mavic 3. Questo radiocomando offre una maggiore praticità e flessibilità di utilizzo rispetto a quello più base che prevede l’integrazione del proprio smartphone come schermo di controllo. Dotato di uno schermo touchscreen FHD integrato da 5,5 pollici, DJI RC consente di gestire tutte le funzioni del drone in modo semplice e intuitivo. La sua ergonomia garantisce un’esperienza di controllo confortevole e precisa.

Con un’autonomia operativa di 4 ore, DJI RC permette di estendere le sessioni di volo senza preoccuparsi di dover ricaricare frequentemente il radiocomando. Inoltre, con il sistema di trasmissione video O3+ avanzato, DJI RC offre una trasmissione stabile e di alta qualità fino a una distanza di 15 km, consentendo ai piloti di esplorare aree remote e catturare immagini mozzafiato.

Primo volo

La batteria (o le batterie, qualora abbiate acquistato la versione “Combo Fly”) è da inserire nella zona retrostante del drone e consigliamo sempre di caricarla al massimo per poter ottenere il massimo dal vostro volo. Come per i modelli della stessa famiglia, nella confezione è presente una basetta di ricarica che consente di alimentare all’unisono tutte le batterie e, potenzialmente, ridurre i tempi di pausa.

Come per la maggior parte dei droni di DJI, per affrontare il primo volo è necessario agganciare le eliche, rimuovere la cover di protezione del sistema fotografico e aprire i bracci di Mavic 3 Pro. A seconda delle necessità, sarà necessario installare una eventuale app (DJI Fly) disponibile per sistemi Android e Apple.

Fotocamera

Il DJI Mavic 3 Pro è un drone dotato di una fotocamera rivoluzionaria che offre funzionalità avanzate e possibilità creative senza precedenti. Con il suo teleobiettivo da 70mm e uno zoom ottico 3x, è in grado di catturare immagini di alta qualità da distanze maggiori. Questa caratteristica rende il Mavic 3 Pro un drone ideale non solo per gli appassionati del settore, ma anche per i professionisti del settore video che necessitano di risultati eccezionali senza doversi avvicinare troppo ai soggetti.

La fotocamera 3x del Mavic 3 Pro apre nuove possibilità creative, consentendo di avvicinarsi agli oggetti e catturare immagini da angolazioni uniche, senza compromettere la sicurezza del volo. Può essere utilizzata in varie situazioni, come riprese di eventi sportivi, concerti o manifestazioni, consentendo di ottenere riprese di alta qualità da distanza senza disturbare il pubblico o interferire con l’evento. Inoltre, la telecamera 3x è un’ottima scelta per ispezioni aeree e monitoraggio di aree di difficile accesso, infrastrutture sensibili o zone in cui il volo è vietato. Grazie alla sua capacità di operare a una distanza sicura, consente di effettuare controlli senza violare le normative e garantendo la sicurezza delle operazioni.

24 mm equivalente f/2,8-f/11 con sensore 4/3;

70 mm equivalente f/2,8 con sensore da 1/1,3 pollici;

166 mm equivalente f/3,4 con sensore da 1/2 pollice;

Fotogrammi fino a 20MP;

Video fino a 5,1k 50fps.

Per gli appassionati di fotografia e videografia, la telecamera 3x offre un’opportunità unica di esplorare angolazioni e prospettive diverse, aprendo nuovi orizzonti creativi. Sul campo, distinguere la qualità delle foto e dei video catturati dalla fotocamera principale del DJI Mavic 3 Pro da quello standard è quasi impossibile.

default

Sono infatti gli obiettivi ausiliari a suscitare particolare interesse; in particolare, la nuova fotocamera 3x con lunghezza focale equivalente a 70 mm è qualcosa di eccezionale. Sebbene non raggiunga la stessa qualità del sensore principale, è più che sufficiente per la maggior parte delle produzioni e offre una prospettiva notevolmente diversa rispetto alla ripresa grandangolare standard del drone.

Il teleobiettivo 7x è divertente da utilizzare, anche se la possibilità di ingrandire così tanto può spaventare. Inoltre, abbiamo notato che la fedeltà dell’immagine non è ancora all’altezza degli standard delle altre due fotocamere.

Autonomia

Invariata l’autonomia che, anche su questo modello, rimane fissa a circa 45 minuti. Un risultato decisamente importante, incredibilmente lungo se non “eterno” rispetto alle generazioni precedenti. Il radiocomando consente un utilizzo ininterrotto per circa 4 ore. La ricarica della batteria, ora da 5000 mAh, richiede circa un’ora e mezza (con il caricatore da 65 Watt) per passare dal 10% al 100%.

default

Lo spazio di archiviazione utilizzabile a bordo di Mavic 3 Classic è di 8 GB (utilizzabile circa 7,9 GB); archiviazione che può essere espansa adottando una microSD. Sul sito ufficiale di DJI è presente una lista dei modelli consigliati; tuttavia, la compatibilità è garantita fino a 512 GB di spazio.

Verdetto

Riteniamo che il DJI Mavic 3 Pro sia uno dei migliori droni consumer disponibili sul mercato, proprio come il suo predecessore. Ancora una volta il controller DJI RC si conferma eccellente e capace di offrire un’esperienza notevolmente superiore rispetto al precedente controller. Per i lavori più gravosi, DJI consente l’utilizzo anche di RC Pro un controller ancora più sofisticato pensato per riprese professionali che richiedono un’uscita HDMI.

Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione, questo drone è principalmente rivolto a utenti prosumer, e per gli utenti occasionali potrebbero essere più adatti modelli come il Mini 3 Pro o l’Air 2S, che sono più accessibili e meno complessi.

Tuttavia, se siete appassionati seri di fotografia aerea, il Mavic 3 Pro può portare il vostro lavoro a un livello superiore. È un drone che offre prestazioni eccellenti senza dover ricorrere a modelli più complicati e costosi come l’Inspire. Mavic 3 Pro con Fly More kit è disponibile su Amazon ad un prezzo di circa 2800 euro.