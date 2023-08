Se siete alla ricerca di un’ottima occasione per acquistare un bel drone di stampo professionale, con cui divertirti o, magari, con cui effettuare delle riprese davvero spettacolari per la vostra estate, allora vi suggeriamo di non perdervi questa ottima offerta Amazon che, grazie al suo sconto del 21% vi permetterà di acquistare lo splendido DJI Mini 2, qui per altro in bundle con tantissimi accessori!

Il prezzo proposto è davvero ottimo, perché parliamo di appena 499,00€ al netto dei 629,00€ originariamente richiesti per l’acquisto, il che non è affatto male se consideriamo che, come detto, oltre al drone in sé, questo bundle include anche diversi accessori tra cui pale di ricambio, vari cavi, un cacciavite per sostituzioni e piccole riparazioni, 3 batterie e l’ottimo controller DJI!

Si tratta, in sintesi, di un bundle davvero perfetto per le vacanze estive e che, non a caso, si chiama “Fly More”, a significare che è stato progettato per garantirvi il maggior numero possibile di ore di volo in sequenza, specie considerando le 3 batterie che, se tutte cariche, una volta cambiate potranno garantirvi oltre 1 ora e mezza di spensierato divertimento.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del drone in sé, DJI Mini 2 è un drone piccolo, compatto, ma decisamente appagante, condensando in appena 249 grammi delle performance davvero ottime, grazie soprattutto alla sua telecamera da 12MP e al sistema gimbal a 3 assi, con cui è possibile creare contenuti mozzafiato con risoluzione 4K a 30fps!

Le immagino sono fluide e sorprendenti, anche al netto di voli particolarmente “avventurosi”, ed è davvero incredibile che il tutto si compatti in un dispositivo che, a conti fatti, pesa poco più di due etti, e che può essere facilmente trasportato anche in uno zaino di piccole dimensioni.

Dotato della tecnologia di trasmissione video OcuSync 2.0, DJI Mini 2 può volare fino a 10 km di distanza dal suo pilota, ed anche a tali distanze garantisce un video HD chiaro e privo di interferenze. Inoltre, grazie allo zoom digitale 4x, DJI Mini 2 è in grado di scattare foto a soggetti lontani senza perdere dettagli, oltre che video, tutti facilmente editabili grazie alle funzioni Quickshots.

Insomma, parliamo di un drone davvero ottimo, divertente, ben progettato e, soprattutto, facilissimo da portare con sé in viaggio! Per questo, vi suggeriamo di non indugiare oltre nell’acquisto, e di visitare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo a casa in tempo per le vacanze!

