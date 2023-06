State pensando di acquistare un nuovo drone e volete un modello top di gamma, capace di fare riprese mozzafiato? In tal caso non possiamo che consigliarvi il DJI Mini 3, in sconto su Amazon di ben 166,65€.

Potrete, infatti, acquistare il drone a soli 781,35€ invece di 948,00€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio completamente gratuito. Si tratta di un sconto davvero ottimo e che potrebbe non ripresentarsi nemmeno durante il Prime Day, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Leggero e compatto, il DJI Mini 3 pesa meno di 249 g, consentendovi di portarlo ovunque, che sia durante escursioni in montagna, viaggi on the road o giornate in spiaggia. Sarà sempre pronto a catturare momenti indimenticabili con la sua durata della batteria estesa fino a 38 minuti, permettendovi di effettuare voli più lunghi senza preoccuparvi della ricarica.

Grazie alla registrazione in 4K HDR potrete riprendere scene aeree cristalline, catturando ogni dettaglio sia di giorno che di notte. Con la funzione riprese verticali riuscirete anche a catturare soggetti alti come grattacieli e cascate, ottenendo immagini dall’orientamento perfetto per condividerle sui vostri social media preferiti.

Il DJI Mini 3 rimane stabile persino in condizioni ventose, garantendo scatti perfetti senza compromettere la qualità delle riprese. Inoltre, grazie alla funzione QuickShots, avrete a disposizione modelli di volo dinamici per catturare video spettacolari o creare panorami mozzafiato con un semplice tocco. Non possiamo poi menzionare l’app DJI Fly preinstallata e un display HD da 5,5″ integrato, che renderanno il controllo del drone ancora più facile e intuitivo.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata al DJI Mini 3. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte che l’offerta potrebbero esaurire a breve.

