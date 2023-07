Mentre cresce l’entusiasmo per il Prime Day, c’è una sorpresa ancora più grande che ha anticipato l’inizio di questo evento tanto atteso: uno sconto eccezionale del 26% sul DJI Mini 3, un prodotto di grande valore. Questo incredibile sconto si applica alla combo Fly More, che include, tra le altre cose, il controller con display integrato, e può essere acquistato al prezzo di soli 699€!

È importante sottolineare che un’offerta del genere non era mai stata vista per questa particolare combo, la quale ha un valore di quasi 1.000,00€. Considerando che mancano poche ore all’inizio del Prime Day, possiamo considerare questa promozione come una mezza sorpresa. Pertanto, il nostro consiglio è di cogliere l’opportunità, poiché anche se il prezzo dovesse rimanere invariato nei prossimi due giorni, l’offerta potrebbe essere inclusa tra le promozioni esclusive del Prime Day, accessibili solo ai membri Prime. Oggi, invece, chiunque può approfittare di questo risparmio straordinario.

Nonostante sia un drone di alto livello, il DJI Mini 3 pesa meno di 249 grammi, rendendolo non solo portatile ma anche meno esigente dal punto di vista delle normative vigenti. Grazie alla sua batteria a lunga durata, è in grado di offrire un’autonomia di volo fino a 38 minuti, consentendovi di esplorare luoghi remoti senza preoccuparvi di rimanere senza energia.

DJI Mini 3 registra video in 4K HDR, garantendo la massima qualità e dettagli sia di giorno che di notte. Una delle funzioni più interessanti di questo drone è la possibilità di riprendere in verticale, consentendovi di catturare soggetti alti come grattacieli e cascate in modo unico. Dopo aver scattato le foto, queste avranno l’orientamento perfetto per essere condivise immediatamente sui vostri canali social preferiti.

Come dicevamo, l’offerta riguarda la combo Fly More, che include due batterie aggiuntive per estendere ulteriormente il tempo di volo. Inoltre, viene fornita una stazione di ricarica a 2 vie per mantenere le batterie sempre cariche e una comoda borsa a tracolla per trasportare facilmente il drone e gli accessori. Tuttavia, l’accessorio più interessante di questa combo è il nuovo controller DJI RC, dotato di un display HD integrato da 5,5″, che vi permetterà di controllare il drone in modo semplice e intuitivo, garantendo un’esperienza di volo ottimale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

