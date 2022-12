DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia delle fotografia creativa, presenta il nuovo drone Mini 3: caratterizzato da peso e dimensioni estremamente compatte, risponde sempre presente per ogni avventura. Poiché il peso è inferiore a 249 grammi, Mini 3 risulta estremamente facile da portare ovunque ed è esente dalla maggior parte delle normative sui droni in diverse parti del mondo. La fotocamera, equipaggiata con un sensore da 1/1.3″ è in grado di registrare video in 4K HDR e scattare foto da 12 MP: la nuova funzione di ripresa verticale rappresenta inoltre un grande vantaggio per i creatori di contenuti, consentendo di godere di una nitidezza incredibile anche dopo la condivisione sui social media.

DJI Mini 3 è in grado di riprendere colori realistici sia di giorno che di notte, grazie al sensore CMOS da 1/1.3″ e un’apertura a f/1.7 che consentono di ottenere una maggiore risoluzione delle immagini, una profondità di campo più nitida e un rumore inferiore anche in condizioni di scarsa illuminazione e contrasto elevato, sfruttando anche la tecnologia pixel 4 in 1 che riesce a creare foto di dimensioni che vanno dai 48 MP a 12 MP, con singoli pixel grandi fino a 2,4 μm, la doppia ISO nativa e la tecnologia HDR di prima fascia. Tutto ciò è completato dalla funzione Riprese Verticali, tramite la quale è possibile ruotare la fotocamera di 90 gradi per creare contenuti perfetti per le piattaforme social.

Vola più a lungo, più agevolmente, più lontano

La batteria di volo intelligente fornisce a DJI Mini 3 un’autonomia di volo massima fino a 38 minuti, trasmettendo in contemporanea video a 720p/30fps fino a 10 km di distanza, aiutandosi con una innovativa tecnologia anti-interferenza in grado di mantenere una connessione affidabile durante il volo. Grazie ad una resistenza al vento fino a 10.7 m/s (quasi 40 km/h), Mini 3 riesce a stazionare tranquillamente e mantenere un’immagine stabile in varie condizioni.

QuickShots, una suite di percorsi di volo e riprese pre-programmate rende la creazione di contenuti un gioco da ragazzi, consentendo a chiunque di realizzare splendide riprese sia in orizzontale che in verticale. Tra questi:

Dronie : Il drone vola all’indietro e verso l’alto, con la fotocamera bloccata sul soggetto;

: Il drone vola all’indietro e verso l’alto, con la fotocamera bloccata sul soggetto; Spirale : Il drone ascende e gira a spirale intorno al soggetto;

: Il drone ascende e gira a spirale intorno al soggetto; Ascesa : Il drone vola verso l’alto con la fotocamera rivolta verso il basso;

: Il drone vola verso l’alto con la fotocamera rivolta verso il basso; Cerchio : Il drone gira intorno al soggetto;

: Il drone gira intorno al soggetto; Boomerang: Il drone si sposta attorno al soggetto seguendo un percorso ovale, ascendendo mentre si allontana dalla posizione iniziale e discendendo mentre ritorna indietro;

Accessori per ottimizzare al meglio i tuoi voli

Per ottenere il massimo da ogni volo, DJI Mini 3 include diversi accessori:

DJI RC : un radiocomando leggero e intuitivo con uno schermo integrato. Grazie all’app DJI Fly, Mini 3 sarà pronto per l’uso senza dover per forza effettuare la connessione con uno smartphone, rendendo tutte le procedure più immediate e intuitive;

: un radiocomando leggero e intuitivo con uno schermo integrato. Grazie all’app DJI Fly, Mini 3 sarà pronto per l’uso senza dover per forza effettuare la connessione con uno smartphone, rendendo tutte le procedure più immediate e intuitive; Batteria di volo intelligente : garantisce un volo stabile e senza preoccupazioni fino a 38 minuti;

: garantisce un volo stabile e senza preoccupazioni fino a 38 minuti; Stazione di ricarica a 2 vie : carica il radiocomando e 3 batterie contemporaneamente, oltre a funzionare come una sorta di powerbank e rendendo possibile il trasporto delle batterie il più comodo possibile;

: carica il radiocomando e 3 batterie contemporaneamente, oltre a funzionare come una sorta di powerbank e rendendo possibile il trasporto delle batterie il più comodo possibile; Set di filtri ND : i filtri ND16/64/256 consentono di adattare la fotocamera di Mini 3 a condizioni di forte illuminazione, per chi +è costantemente alla ricerca dello scatto perfetto;

: i filtri ND16/64/256 consentono di adattare la fotocamera di Mini 3 a condizioni di forte illuminazione, per chi +è costantemente alla ricerca dello scatto perfetto; Paraeliche a 360° : coprono completamente le eliche e sono facili da installare e rimuovere, garantendo la sicurezza del volo in modo semplice ed efficiente;

: coprono completamente le eliche e sono facili da installare e rimuovere, garantendo la sicurezza del volo in modo semplice ed efficiente; Fascia proteggieliche: fissa le eliche anteriori e posteriori quando il drone è ripiegato per una conservazione più pratica;

Da non dimenticare inoltre le molteplici funzionalità aggiuntive che arrivano insieme al drone:

Panoramica a 180°, Grandangolo e Foto Sferiche, con Sphere Panorama Viewer 2.0 nell’app DJI Fly che offre una visuale a 720° per visualizzare tutti i punti di vista di una panoramica sferica;

QuickTransfer con velocità di download massima di 25 MB/s;

Zoom digitale a 2x in 4K/30fps, 4x a 1080p e 2x in foto da 12 MP.

Prezzo e disponibilità

DJI Mini 3 è disponibile per l’acquisto sullo store ufficiale di DJI e presso i rivenditori autorizzati in 5 configurazioni: