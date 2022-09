DJI presenta oggi Osmo Action 3, una action cam di alta gamma pensata per fornire agli utenti un valido aiuto in qualsiasi condizione, anche in quelle più estreme. Pensata anche per offrire il massimo in termini di prospettiva e creatività, DJI Osmo Action 3 offre, out-of-the-box e senza personalizzazioni, la ripresa verticale nativa.

“Da quando abbiamo lanciato l’originale Osmo Action nel 2019, siamo stati continuamente ispirati dai filmati mozzafiato realizzati con tale dispositivo”, ha affermato Paul Pan, Senior Product Line Manager di DJI. “Dato che i nostri utenti cercano costantemente di spingersi oltre esplorando, muovendosi più velocemente e immergerendosi più in profondità, la nostra missione è fornire un dispositivo in grado di stare al passo con loro. Ogni nuova funzione ha reso Osmo Action 3 la fotocamera d’azione più affidabile, robusta e facile da usare. Non vediamo l’ora di vedere cosa creeranno i nostri utenti quando superano i loro limiti con Osmo Action 3.”

Grazie alla presenza di ben tre batterie da 1.770 mAh, Osmo Action 3 riesce a eseguire riprese fino ad un massimo di 160 minuti, un valore decisamente interessante per chi si trova a dover registrare contenuti “non stop”. La ricarica è veloce e in appena 18 minuti riesce a coprire dallo 0 all’80%, mentre per una carica completa è necessario poco meno di un’ora.

La fotocamera è dotata di un sistema di montaggio integrato a sgancio rapido, con magneti e clip fisiche, che permette di fissarla in modo sicuro a quasi qualsiasi superficie e appendice. Il sensore da 1/1.7 pollici esegue riprese da 4K/120 fps con un POV massimo, super ampio, di 155 gradi. Un sistema di gestione del calore migliorato consente una registrazione continua a 4K/60fps fino a quando la batteria non si esaurisce, risolvendo il problema del surriscaldamento comune a molte altre action cam. Coloro che invece amano gli sport acquatici saranno lieti di sapere che DJI Osmo Action 3 è impermeabile fino a 16 metri senza bisogno di ulteriori accessori.

Presente, come da tradizione DJI, Rocksteady e Horizonsteady, i due sistemi in grado di stabilizzare le riprese e compensare le vibrazioni. Disponibile inoltre HorizonBalancing, una via di mezzo tra Rocksteady e Horizonsteady che permette di correggere l’inclinazione dell’orizzonte entro 45 gradi. Per la massima personalizzazione, DJI integra anche l’app Mimo che, tramite WiFi o Bluetooth, permette di interfacciarsi completamente con l’action cam dal proprio smartphone e apportare modifiche live ai contenuti appena catturati.

Osmo Action 3 è la prima action cam con doppio touchscreen, funzione che consente agli utenti di accedere alle impostazioni da qualsiasi angolazione anche impugnandola, quindi, come farebbe un vlogger. Osmo Action 3 è disponibile per l’acquisto a partire da oggi ad un prezzo, di partenza, di 359 euro. Disponibili, naturalmente, numerosi accessori per migliorare ulteriormente l’esperienza di registrazione. Come tutti i prodotti DJI, la società offre anche la copertura DJI Care Refresh contro i danni accidentali.