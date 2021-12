Dogebonk è la prima memecoin a raggiungere lo spazio

DogeBonk è diventata la “prima meme-coin nello spazio”, battendo Elon Musk e Dogecoin. Il CEO di SpaceX infatti aveva promesso di rendere Dogecoin la prima criptovaluta a raggiungere lo spazio ma DogeBonk ha già compiuto la missione.

Il capo di Tesla aveva promesso di inviare un satellite nello spazio nel 2022, pagato interamente con Dogecoin. I sogni di Musk di realizzare la prima missione spaziale finanziata dalle criptovalute sono stati però infranti. Il lancio di Dogebonk è stato parzialmente pagato con la criptovaluta DOBO e uno degli sviluppatori di Dogebonk ha twittato: “Scusa Elon, ma abbiamo battuto Dogecoin come il primo memecoin nello spazio.

What a journey. We are officially the first meme coin in space 🚀🚀https://t.co/vrR9f6tPFb#DogeBonk $DOBO #DOBO #SorryElon #FirstCryptoInSpace pic.twitter.com/UyU1kv63EC

— DogeBonk Token — Bonk the Doge! (@dogebonk_token) December 19, 2021