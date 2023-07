Desiderate acquistare un nuovo sistema di illuminazione smart per creare sempre l’atmosfera giusta quando guardate un film, o magari semplicemente per godervi tanti giochi di luce sempre diversi? Allora non possiamo che consigliarvi questa bellissima lampada da terra smart RGB Ibaye, che trovate su Amazon con un doppio sconto.

Grazie alla promo, infatti, la pagherete appena 55,99€ anziché 89,99€. Per sfruttare anche il coupon dovrete semplicemente cliccare sulla casella accanto alla scritta Applica coupon 14€ prima di mettere l’articolo nel vostro carrello. Si tratta di un’occasione da non perdere, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che l’offerta o le scorte si esauriscano.

Questa lampada Ibaye RGB ha ben 16 milioni di colori e 43 modalità di scena dinamica, così potrete scegliere quelle che più si adattano ai vostri stati d’animo, trasformando l’illuminazione in un’esperienza davvero personalizzata in base alle vostre esigenze. Inoltre, tramite l’app Smart Life potrete fare in modo che i colori e la luminosità si sincronizzino con la musica o la vostra voce, creando così giochi di luce che accompagneranno perfettamente qualsiasi cosa starete ascoltando.

Grazie al controllo tramite l’app e gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, infatti, potrete gestire la lampada da terra in modo molto semplice e immediato: regolare il colore, la luminosità e gli effetti luminosi sarà un gioco da ragazzi! Inoltre, la funzione di temporizzazione vi permetterà di utilizzare la vostra nuova lampada anche come sveglia.

L’installazione, poi, è davvero molto semplice: questa moderna lampada da terra presenta un design segmentato unico che si assembla facilmente e rapidamente, senza bisogno di attrezzi. La sua base è ruotabile a 360 gradi, in modo da adattarsi a qualsiasi scenario che desiderate creare.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

N.B. Ricordate di cliccare su Applica coupon 14€ prima di effettuare il pagamento.

