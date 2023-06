State pensando di acquistare una nuova bilancia smart che vi aiuti a rimettervi in forma in vista della prova costume, ma volete anche risparmiare? Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Amazon. Non dovrete nemmeno attendere il Prime Day 2023 per acquistare la splendida Lepulse Lescale F4 in doppio sconto.

La bilancia costa già il 14% in meno rispetto al prezzo base di 69,99€, ma l’apposito coupon aggiunge un ulteriore risparmio del 15%, facendo precipitare così il prezzo a soli 50,99€, con un risparmio per voi di ben 19€. Per sfruttare il coupon vi basterà cliccare sulla casella accanto alla dicitura “Applica coupon 15%” prima di completare il pagamento.

Questa bilancia pesapersone professionale analizza ben 15 parametri, inclusi peso, indice di massa corporea (BMI), idratazione, massa muscolare, massa ossea, grasso sottocutaneo e tanto altro. Inoltre, monitorando la frequenza cardiaca la Lescale F4 vi darà indicazioni per un allenamento corretto, migliorando il vostro benessere.

Tutti questi dati verranno visualizzati sull’ampio display a colori. Inoltre, collegando la bilancia allo smartphone potrete memorizzare fino a 24 profili utente e sincronizzarli automaticamente con l’app Fitdays. In questo modo, ogni membro della famiglia potrà monitorare i dati relativi al proprio corpo in modo semplice e immediato. L’app può inoltre archiviare un numero illimitato di dati e condividerli con Apple Health, Google Fit, Fitbit e Samsung Health: così vedrete i cambiamenti nella composizione corporea nel corso di giorni, settimane, mesi o addirittura anni!

Questa bilancia pesapersone di alta qualità è dotata di 4 sensori ad alta precisione e della tecnologia BIA avanzata, per misurazioni super accurate. Fra le diverse tipologie di utilizzo, vanno certamente menzionate la Modalità Bebè, che vi permetterà di tenere sotto controllo anche il peso dei bimbi più piccoli, e la Modalità Atleta, che offre misurazioni più precise per utilizzi professionali.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

