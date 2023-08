Come vi stiamo raccontando in questi giorni, pare che anche al netto dell’ormai imminente ferragosto, gli store online non abbiano alcuna intenzione di mollare il colpo e, anzi, è evidente che tutti si stiano schierando in prima linea per proporre le loro migliori offerte, come ad esempio sta facendo Unieuro che, con le offerte del Fuoritutto valide fino al prossimo 16 agosto, ha attirato l’attenzione di moltissimi consumatori online.

Ovviamente, anche Amazon non è da meno e, sebbene le offerte del periodo non abbiano un nome proprio, sullo store è possibile rintracciare un mucchio di articoli a prezzi davvero scontatissimi, com’è il caso di questa splendida friggitrice ad aria Philips con funzioni smart, oggi doppiamente scontata anche grazie ad un coupon da 15€ presente direttamente sulla pagina del prodotto!

Nello specifico, stiamo parlando della friggitrice ad aria Philips Airfryer XL Essential, dotata di una capienza da ben 6,2 litri (più che sufficienti per cuocere fino a 5 porzioni di cibo in colpo solo), ed originariamente venduta al prezzo 199,99€, oggi ribassati a soli 134,99€, prima grazie ad uno sconto applicato da Amazon pari al 25%, e poi grazie ad un coupon liberamente attivabile direttamente sulla pagina del prodotto (è la casella da spuntare poco sotto al prezzo), che abbassa il prezzo della friggitrice di ulteriori 15 euro!

Parliamo, dunque, di un doppio sconto davvero imperdibile, grazie al quale vi porterete a casa una friggitrice ad aria di assoluto pregio e dotata, come poche altre in circolazione, non solo di un comodo ed intuitivo display touch, ma anche di una comoda app che, benché priva di funzioni smart, vi permetterà di consultare un lungo e ricchissimo ricettario digitale, da utilizzare proprio in coppia con questa friggitrice.

I risultati sono davvero eccezionali, e grazie ai 7 programmi di cottura preimpostati, cucinare sarà tanto rapido quanto semplice, anche perché l’app allegata (chiamata “NutriU”), non solo è gratuita, ma vi guiderà passo passo nel corso delle vostre preparazioni, rendendo anche il manicaretto più sofisticato, alla portata di chiunque!

Oltre a ciò, parliamo di una friggitrice ad aria con un ottimo comparto tecnico, e caratterizzata da un design unico. Philips, infatti, ha progettato per il suo elettrodomestico una tecnologia di diffusione dell’aria del tutto inedita, chiamata “Rapid Air”, che garantisce una circolazione ottimale dell’aria calda all’interno dell’Airfryer, cucinando i cibi in modo uniforme e creando una deliziosa combinazione di consistenze croccanti e tenere.

Dulcis in fundo, la pulizia non sarà un problema, giacché tutti i componenti della friggitrice sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia dopo la cucina un’attività rapida e senza sforzi.

In sintesi, la Philips Airfryer XL Essential offre versatilità, comodità e risultati culinari deliziosi e salutari e, per questo vi suggeriamo caldamente di consultare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate approfittare di questa ottima offerta prima che essa termini, o che il prodotto vada out of stock.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricordati di spuntare la casella relativa al coupon sconto (la trovi poco sotto al prezzo) per poter usufruire dello sconto. Fino ad esaurimento scorte.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!