State pensando di acquistare una nuova Smart TV e desiderate un modello dalla qualità eccellente, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso non possiamo che consigliarvi l’ottima Xiaomi TV A2 da 43″, disponibile a soli 303,05€ sul sito di Comet grazie a un doppio sconto!

Oltre a essere già in offerta, la Smart TV è anche compatibile con l’attuale promozione di Comet, che consente di ridurre di un ulteriore 5% il prezzo dell’articolo dopo averlo inserito nel carrello. Potrete, dunque, risparmiare quasi 150,00€ rispetto agli originali 450,00€, e avrete anche la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

La Xiaomi TV A2 vi offrirà un’esperienza di visione incredibilmente immersiva grazie al design ultra sottile della cornice. Riuscirete, quindi, a godervi completamente il magnifico display Ultra HD 4K, il quale trasmetterà immagini ad altissima risoluzione e ricche di dettagli.

La Smart TV è dotata della tecnologia Dolby Vision, la stessa utilizzata nel settore cinematografico. Il risultato? Scene con un livello di luminosità, contrasto e colore senza precedenti. Inoltre, Xiaomi ha adottato lo standard di gamma cromatica DCI-P3, ottenendo così una calibrazione dei toni estremamente accurata, per immagini ultra realistiche.

A migliorare ulteriormente l’esperienza di visione sono anche i due potenti altoparlanti da 12W con tecnologie Dolby Audio e DTS-HD. Che si tratti di un documentario, di un film action o di una partita di calcio, vi sentirete completamente immersi nell’azione, godendo di effetti sonori nitidi e dettagliati. Insomma, vi sembrerà di essere in una sala cinematografica, il tutto dal comfort del vostro divano.

La Xiaomi TV A2 presenta il sistema operativo Android TV, che vi consentirà di accedere in pochi istanti a un ampio catalogo di piattaforme streaming e applicazioni. Infine, tramite il telecomando con microfono integrato potrete collegarvi con Google Assistant, gestendo facilmente la riproduzione del televisore o controllando gli altri dispositivi connessi con la smart home presenti in casa vostra.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

