Se siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie senza fili con cui ascoltare la vostra musica preferita, che sia a casa, in spiaggia o in giro per la città, allora vi suggeriamo caldamente di non perdere questa ottima offerta Amazon, visto che vi permetterà di risparmiare oltre 70 euro sull’acquisto di un paio di cuffie non solo wireless, ma anche di ottima qualità!

Stiamo parlando delle splendide Zen Hybrid di Creative: cuffie senza filo che, rispetto al prezzo di partenza di 119,99€, sono oggi vendute da Amazon con un doppio sconto, visto non solo un taglio al prezzo del 35%, ma anche la possibilità di utilizzare un coupon (attivabile autonomamente sulla pagina prodotto, poco sotto al prezzo), che abbassa ulteriormente il prezzo di acquisto di 31 euro, abbassando così il prezzo finale delle cuffie ad appena 46,99€!

Un affare davvero niente male, per un paio di cuffie in grado di regalarvi un’esperienza audio eccezionale, grazie soprattuto ai due ottimi driver al neodimio full-range da 40 mm, grazie ai quali il suono diffuso è sempre pulito e nitido, con anche un’ottima profondità dei bassi. Il suono, inoltre, è reso ancor più godibile dall’ottimo sistema di cancellazione attiva del rumore integrato, grazie al quale le Zen Hybrid riescono a rilevare ed eliminare fino al 95% dei rumori ambientali, consentendovi così di immergervi completamente nell’ascolto. Al netto di questo, qualora ad esempio vogliate restare vigili rispetto al mondo circostante, magari perché in bici o in monopattino, potrete utilizzare la “Modalità Ambiente” di cui sono provviste queste cuffie, attivabile facilmente tramite il pulsante “ANC” posizionato sul padiglione destro, e grazie alla quale è possibile percepire anche il suono esterno, rendendovi così più consapevoli dell’ambiente circostante.

Comode, dalla buona ergonomia, e dotate di un microfono integrato che vi permetterà anche di effettuare chiamate, le Creative Zen Hybrid dispongono inoltre di controlli per tracce e volume direttamente sul padiglione destro, per un’accesso alle funzioni rapido e senza bisogno di iterazione con il dispositivo connesso, e grazie alla loro ottima batteria ricaricabile, posso garantirvi sino a 27 ore di ascolto con ANC attivo, ed addirittura 37 con ANC disattivato.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad acquistare subito queste ottime cuffie, consultando subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo subito a casa a prezzo scontato prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta volga al termine.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di spuntare la casella relativa al coupon per usufruire dello sconto completo. La trovi poco sotto al prezzo.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!