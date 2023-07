Avete sempre desiderato un aspirapolvere robot di alta qualità per semplificare le pulizie quotidiane a casa? Allora non potete perdervi l’opportunità di acquistare il modello Philips HomeRun serie 3000 a un prezzo scontato! Su Amazon, potrete portare a casa questo robot ad un prezzo incredibile di 584,00€, invece di 679,99€, per un ribasso del 12% più 15 Euro di coupon da applicare al momento dell’acquisto.

Il Philips HomeRun serie 3000 è un vero investimento per la vostra casa, in quanto manterrà le vostre stanze sempre pulite senza alcun intervento da parte vostra, tranne in rarissime occasioni. La sua eccellente qualità e durata lo rendono, infatti, un prodotto senza eguali sul mercato. Non perdete tempo e approfittate di questa straordinaria offerta finché ci sono ancora unità disponibili. Non ve ne pentirete!

L’incredibile potenza di aspirazione fino a 4000 Pa vi permetterà di eliminare senza sforzo anche lo sporco più grande, come briciole e detriti. Il robot è in grado di adattarsi automaticamente al tipo di superficie grazie ai 4 livelli di aspirazione, aumentando la potenza su moquette o tappeti per catturare anche le particelle di polvere più sottili.

La sua tecnologia di navigazione laser a 360° gli consente di esplorare la casa in modo efficiente, raggiungendo ogni angolo, anche intorno ai mobili e negli angoli, per non tralasciare nemmeno una piccola zona. Con un’altezza di soli 96mm, il robot riesce a pulire anche sotto divani e letti, garantendo una pulizia completa in tutti gli spazi.

La batteria agli ioni di litio da 4800 mAh offre una lunga durata, permettendo al robot di pulire fino a 200 minuti o oltre 185m² con una sola ricarica. Quando la batteria si sta esaurendo, il robot tornerà automaticamente alla stazione per la ricarica e poi riprenderà la pulizia nel punto esatto in cui l’aveva interrotta.

Grazie alla combinazione di aspirazione e lavaggio, il robot non solo raccoglie lo sporco ma rimuove anche lo strato sottile di polvere accumulato sui pavimenti, garantendo piedi sempre puliti, perfino quando si cammina scalzi. Con questa straordinaria capacità di pulizia, il robot diventerà il tuo fedele alleato per mantenere la casa sempre in ordine e pulita.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

N.B. Ricordate di cliccare su Applica coupon da 15€ prima di effettuare il pagamento.

