Ora che la primavera si avvicina, arriva il momento di darsi da fare con le pulizie domestiche, in quello che è il tradizionale momento che, come da costume, si dedica a ripulire la casa da cima a fondo, onde rimuovere anche il più piccolo accumulo di polvere invernale.

In questo contesto, è ovvio che qualsiasi strumento possa venire in nostro soccorso sia ben accetto e, per questo, pensiamo non ci sia davvero momento migliore per acquistare un aspirapolvere robot, specie se in sconto, e specie se di qualità, com’è il caso del prodotto proposto oggi da Amazon in sconto a soli 189,04€!

Di che stiamo parlando? Dell’ottimo aspirapolvere robot Neato D8! Un elettrodomestico di qualità, che dagli originali 499,99€ è oggi scontato del 60%, ed al cui prezzo così ottenuto è possibile decurtare ulteriori 9,96€ grazie ad una promo che ridurrà automaticamente il prezzo al momento del ckeck-out!

A soli 184 euro, si tratta indubbiamente di un affare, per un prodotto che vi semplificherà, e non poco, le pulizie quotidiane dei pavimenti, vista la sua autonomia ma, soprattutto, la sua efficienza, frutto di una progettazione attenta e di un design atipico, ma funzionale.

Neato D8, infatti, a differenza di molti prodotti simili, non ha l’ormai tipico form factor rotondo, ma ha una forma a “D”, con un angolo piatto che è stato progettato per pulire al meglio in prossimita di angoli e pareti. In questo modo, questo dispositivo punta ad arrivare in punti della casa dove gli altri non potrebbero arrivare, il che è un gran bene visto che, spesso, proprio negli angoli e in prossimità dei battiscopa si annida la gran parte della polvere che c’è nelle nostre case.

Per assicurarsi, poi, che i vostri pavimenti siano davvero lindi e pinti, Neato D8 dispone di un’ottima tecnologia di scanning dei pavimenti, chiamata “LaserSmart”, e grazie alla quale questo efficiente robot è in grado di mappare la vostra casa e di pulirla con grande precisione, anche in condizioni di luce scarsissima o al buio!

I risultati sono eccezionali, e grazie al lavoro combinato del motore aspirante e delle sue spazzole rotanti, Neato D8 è in grado di catturare fino al 99% degli allergeni, con cicli di pulizia che possono durare fino a 100 minuti! La vostra casa è troppo grande? Nessun problema! Perché anche qualora il robot non riesca a compiere il ciclo di pulizia completo di tutta la casa, tornerà autonomamente alla sua stazione di ricarica, per riprendere poi lì dove si era interrotto non appena sarà pronto a rimettersi a lavoro.

Dulcis in fundo, questo ottimo robot è persino controllabile a distanza grazie all’app MyNeato, con cui è possibile pianificare le proprie pulizie, o creare degli eventi virtuali per permettere al robot di lavorare in completa autonomia!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina Amazon per l’acquisto del prodotto, con l’invito a provvedere subito a mettere questo ottimo robot nel carrello, prima che esso vada esaurito del tutto o, peggio, che l’offerta termini prematuramente.

