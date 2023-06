Siete alla ricerca di un aspirapolvere piccolo ma potente, che vi permetta di pulire con facilità spazi come gli interni dell’auto? In tal caso non possiamo che suggerirvi il modello di marca Absob, oggi scontato su Amazon a soli 33,29€ invece di 46,99€!

L’aspirapolvere portatile, infatti, è protagonista di un doppio sconto: oltre al ribasso del 21% applicato da Amazon, potrete usufruire anche di un ulteriore sconto del 10% semplicemente cliccando sulla casella “Applica coupon” prima di procedere all’ordine.

Con una potente aspirazione di 9000 PA e un motore super potente con velocità nominale di 22800-31000 RPM, questo aspirapolvere senza cavo offre una pulizia rapida e profonda, rimuovendo facilmente peli di animali domestici, polvere, detriti e altri fastidiosi residui. Sia che siate a casa o in auto, l’Absob farà il lavoro per voi, rendendo le pulizie molto più semplici e rapide.

La sua portabilità e la mancanza di fili lo rendono estremamente pratico e senza problemi, dato che potrete facilmente riporlo e portarlo ovunque vi serva per la pulizia. Con la tecnologia di ricarica rapida e la batteria agli ioni di litio, l’aspirapolvere portatile si ricarica completamente in sole 3 ore, offrendo un lungo tempo di pulizia di circa mezz’ora.

Infine, l’aspirapolvere è stato progettato pensando anche al comfort: la sua impugnatura strutturata offre una presa comoda, consentendovi di utilizzarlo anche per lunghi periodi senza affaticarvi. Inoltre, grazie al suo design ergonomico e al rumore ridotto, potrete adoperarlo senza disturbi in qualsiasi ambiente.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte che l’offerta potrebbero esaurire a breve.

NB: vi ricordiamo di applicare il coupon del 10% prima di inserire il prodotto nel carrello per ottenere il massimo risparmio.

