Soprattutto se si vive in una grande città, è facile rendersi conto di quanto l’aria che respiriamo sia inquinata. Un purificatore d’aria, quindi, può aiutare a rendere salubre per lo meno l’ambiente casalingo, tornando particolarmente utile se si hanno bimbi o familiari che soffrono di allergia o asma. Questi dispositivi possono risultare alquanto cari, ma oggi su Amazon potete acquistare il Philips Air Purifier 1000i a soli 169,99€!

Questo potente purificatore d’aria è perfetto per chi vive in abitazioni dalle grandi dimensioni, dato che è capace di pulire stanze fino a 78m² in appena 10 minuti, e può essere spostato facilmente da un ambiente all’altro. Inoltre, essendo smart potrete controllarlo anche da remoto con gli assistenti vocali o tramite app, attivandolo mentre siete fuori casa e rientrando con l’aria completamente pulita.

Il Philips Air Purifier 1000i è particolarmente conveniente dato che è protagonista di un doppio sconto su Amazon: oltre a essere in ribasso del 20%, potrete sfruttare anche un coupon da 30,00€ semplicemente selezionandolo prima di inserire l’articolo nel carrello. Così facendo risparmierete ben 80,00€ rispetto ai 249,99€ richiesti solitamente per questo modello; un’occasione niente male, no?

Il Philips Air Purifier 1000i riuscirà a rimuovere il 99,97% di particelle, polvere, peli e virus dall’aria, eliminando qualsiasi traccia di inpurità grazie al filtro NanoProtect HEPA. Il sensore intelligente scansionerà l’ambiente circostante, scegliendo automaticamente la giusta velocità per ottimizzare la purificazione; inoltre, vi manderà una notifica quando sarà giunto il momento di cambiare il filtro, cosicché avrete sempre la certezza di godere di prestazioni ottimali.

Nonostante la sua potenza, il purificatore consumerà pochissimo, appena 27W, ovvero quanto una lampadina a incandescenza. La sleep mode vi consentirà anche di utilizzarlo di notte senza essere infastiditi dal rumore o dalle luci del display, che in modalità normale vi mostrerà in tempo reale i dati relativi all’aria della stanza.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

NB: Vi ricordiamo di selezionare il coupon da 30,00€ prima di aggiungere il prodotto al carrello.

