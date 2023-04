L’obiettivo dichiarato di Elon Musk di portare gli umani su Marte è strettamente legato allo sviluppo di un velivolo spaziale riutilizzabile di nuova generazione ora conosciuto con il nome di SpaceX Starship, ma in precedenza noto come Big Falcon Rocket o BFR. Il nuovo velivolo è pronto al suo primo volo di prova suborbitale e questo traguardo è stato raggiunto dopo una serie di tentativi a partire dal 2019, ovvero la data del primo annuncio.

Negli ultimi anni i test si sono susseguiti con alcuni successi straordinari ma anche fallimentari lanci; il grande giorno è finalmente alle porte ora che la FAA (Federal Aviation Administration) ha autorizzato il lancio e la prima finestra di volo per SpaceX, con partenza da Boca Chica (Texas), sarà a partire dalle 13:00 orario italiano (8:00 ET).

A breve SpaceX inizierà le fasi di caricamento del propellente necessario a spingerlo in orbita e, se tutto dovesse andare come previsto, l’astronave volerà dopo essersi separata dal suo razzo (Super Heavy) e atterrerà nell’Oceano Pacifico vicino alle Hawaii. Il completamento dell’intero viaggio dovrebbe richiedere circa 90 minuti e SpaceX trasmetterà in diretta gli eventi sul suo canale YouTube. Gli interessi in gioco sono elevatissimi: SpaceX vorrebbe riutilizzare questo sistema di lancio per missioni future, come Luna e Marte, e la Nasa ha puntato tutto su Starship come lander lunare per la missione Artemis 3 del 2025, il primo atterraggio sulla Luna dopo quello del 1972.

Il primo volo di Starship non sarà tentato ad ogni costo in data odierna, ma potrebbe essere rinviato anche pochi secondi prima della partenza; il lancio di un vettore al suo primo tentativo è sempre molto rischioso e anche con il minimo dubbio potrebbe essere posticipato.