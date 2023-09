Empoli – Inter si terrà oggi, 24 settembre, alle 12.30 allo stadio Castellani di Empoli, rientrando tra le partite della 5° giornata della stagione 2023/24 della Serie A. Se non volete perdervi nemmeno una partita siete nel posto giusto, dato che di seguito vi elencheremo i metodi principali per vedere il match in TV e streaming.

La squadra toscana desidera sicuramente rialzarsi dall’ultimo posto nella classifica del campionato, mentre i neroazzurri si trovano nella situazione opposta, dovendo mantenere la posizione in vetta. Insomma, un incontro sicuramente teso, con tutti gli occhi puntati su Marcus Thuram, giocatore che è riuscito già a conquistare il cuore di tutti gli interisti.

Dove vedere la partita?

Empoli – Juventus si giocherà, quindi il 3 settembre alle ore 20:45, con la partita che verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su DAZN. Per quanto riguarda la prima opzione, vi basterà sintonizzarvi ai canali ai canali Sky Sport Summer (203 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) se avete l’abbonamento a Sky Calcio (in caso contrario, vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima promozione attiva in questo momento).

Gli abbonati DAZN, invece, potranno vedere la partita su una smart TV l’app della piattaforma o, nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Ovviamente, avrete modo di seguire anche da smartphone e tablet tramite app.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-3) : Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Destro, Cambiaghi.

: Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Destro, Cambiaghi. INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.

Come vedere Empoli – Inter se siete all’estero

Se vi trovate all’estero, sia che risiediate o siate in viaggio, e non riuscite ad accedere ai contenuti del vostro account italiano su DAZN o Sky, c’è una soluzione: l’utilizzo di una VPN. Questi servizi vi consentiranno di aggirare questo ostacolo, consentendovi di sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste fisicamente in Italia. Oltre a superare queste restrizioni, l’adozione di una VPN offre ulteriori vantaggi, garantendo una navigazione più privata e sicura, con la vostra identità online al sicuro. Ecco qui di seguito tre delle migliori opzioni disponibili per usufruire di questi benefici:

NordVPN NordVPN è quasi imbattibile per il rapporto qualità/prezzo. Se cercate un servizio funzionale, sicuro e performante, potrebbe fare proprio al caso vostro. Potete provare NordVPN per 30 giorni e ottenere un rimborso completo nel caso non foste soddisfatti. VEDI OFFERTA ExpressVPN Se volete la sicurezza e la privacy che solo una VPN a pagamento può offrire, l’abbonamento annuale a ExpressVPN costa meno di 6 euro al mese e vale per 15 mesi, inoltre include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Come se non bastasse, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni, senza rischi. VEDI OFFERTA Surfshark Di tutte le VPN che abbiamo provato, Surfshark è quella che si rivolge meglio agli utenti alle prime armi, grazie a interfacce user-friendly e impostazioni rapide. Inoltre, se volete provarla senza rischi, è disponibile una garanzia di un rimborso completo entro 30 giorni, il tutto per poco più di 2 euro al mese se si sottoscrive un abbonamento da 24 mesi. VEDI OFFERTA

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!