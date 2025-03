Il 16 marzo alle 18:00, lo Stadio Artemio Franchi di Firenze sarà teatro di un avvincente incontro di Serie A tra Fiorentina e Juventus. I tifosi potranno seguire la partita in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per chi si trova all'estero, è consigliabile utilizzare una delle migliori VPN per accedere ai servizi di streaming italiani, garantendo così la possibilità di non perdere nemmeno un minuto di questo atteso match.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Fiorentina - Juventus in TV e streaming

La partita Fiorentina - Juventus è prevista per le 18:00 del 16 marzo e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Come arrivano le due squadre

La Fiorentina arriva a questo appuntamento con una serie di risultati altalenanti nelle ultime cinque partite: quattro sconfitte e una vittoria. Questa flessione ha influenzato la loro posizione in classifica, attualmente all'ottavo posto. I viola cercheranno di invertire la rotta e sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro una delle squadre più blasonate del campionato.

La Juventus, invece, ha mostrato una forma decisamente più convincente, con quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque gare. Questi risultati hanno consolidato la loro posizione al quarto posto in classifica, mantenendo viva la lotta per le posizioni di vertice. I bianconeri puntano a proseguire su questa strada e a sfruttare l'occasione per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni.

Probabili formazioni Fiorentina - Juventus

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Ndour, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson/Beltran, Kean

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu/Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli/Koopmeiners, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz/Mbangula; Kolo Muani

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Fiorentina e Juventus, non preoccupatevi: con una delle migliori VPN potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming italiano. Utilizzando una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese, accedendo a Dazn o Sky Sport senza problemi. Alcuni dei provider più consigliati includono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che garantiscono alta velocità e sicurezza durante la navigazione.