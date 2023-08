Il campionato di Serie A sta finalmente per cominciare: nella prima partita della stagione 2023/24 ci sarà Inter – Monza, che si terrà sabato 19 agosto alle ore 20:45 presso lo stadio San Siro di Milano. Se non volete perdervi nemmeno una partita siete nel posto giusto, dato che di seguito vi elencheremo i metodi principali per vedere il match in TV e streaming.

Durante la scorsa stagione il Monza (così come la Juventus) è stata una squadra contro cui l’Inter non è riuscita a trionfare nemmeno una volta. La partita d’apertura del campionato, dunque, rappresenta la perfetta occasione per la rivalsa.

Dove vedere la partita?

Inter – Monza si giocherà, quindi il 19 agosto alle ore 20:45, con la partita che verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su DAZN. Per quanto riguarda la prima opzione, vi basterà sintonizzarvi ai canali ai canali Sky Sport Summer (203 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) se avete l’abbonamento a Sky Calcio (in caso contrario, vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima promozione attiva in questo momento).

Gli abbonati DAZN, invece, potranno vedere la partita su una smart TV scaricando l’app della piattaforma o, nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Ovviamente, avrete modo di seguire anche da smartphone e tablet tramite app.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter scenderà in campo con un 3-5-2, con Sommer in porta e Thuram, affiancato da Lautaro.

Il Monza di Palladino potrebbe, invece, puntare su un 3-4-1-2, con un attacco leggero con Caprari, Mota e Colpani, così da mettere in difficoltà la difesa nerazzurra.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Caprari. All. Palladino

Come vedere Inter – Monza se siete all’estero

Se vi trovate all’estero, sia che risiediate o siate in viaggio, e non riuscite ad accedere ai contenuti del vostro account italiano su DAZN, c’è una soluzione: l’utilizzo di una VPN. Questi servizi vi consentiranno di aggirare questo ostacolo, consentendovi di sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste fisicamente in Italia. Oltre a superare queste restrizioni, l’adozione di una VPN offre ulteriori vantaggi, garantendo una navigazione più privata e sicura, con la vostra identità online al sicuro. Ecco qui di seguito tre delle migliori opzioni disponibili per usufruire di questi benefici: