Quello che si terrà stasera alle 20:45 a San Siro non sarà un match banale. Il campionato di Serie A 2023/2024 ritorna infatti con un nuovo appuntamento, facendo scendere in campo Inter e Sassuolo. Gli appassionati non vorranno certamente lasciarsi sfuggire la partita, pertanto in questo articolo abbiamo riportato tutte le informazioni che vi servono per non perdere questo appuntamento. Troverete anche una soluzione per seguire il match in diretta sui canali ufficiali italiani qualora vi troviate all’estero.

Gli uomini in maglia nerazzurra si preparano per l’attesissima sfida serale, giungendo a questo incontro con un inizio di campionato da incorniciare: hanno collezionato 5 vittorie nelle prime 5 giornate, siglando ben 14 gol e subendone solo uno, quest’ultimo ad opera di Leao nel derby cittadino. Tuttavia, al Meazza la situazione si equivale, con una perfetta parità negli ultimi 10 incontri: 4 vittorie per ciascuna squadra e 2 pareggi. Inzaghi dovrà fare a meno di tre pedine importanti per questa partita: Cuadrado, Sensi e Arnautovic, che saranno assenti per infortunio o squalifica.

Dove vedere la partita?

Come anticipato nell’introduzione, lo scontro tra Inter e Sassuolo si terrà stasera alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. Come sempre, la partita può essere seguita anche in streaming, tramite l’app o direttamente sul sito di DAZN. Se avete una smart TV moderna o dispositivi come Amazon Fire Stick e l’Apple TV Box, potrete usare anche questi ultimi per seguire questa e altre partite, dato che possiedono le app dedicate per la corretta trasmissione. I possessori di SKY, invece, potranno sintonizzarsi sul canale “Zona Dazn”

Probabili formazioni

INTER (3-5-2) : Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

: Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro. All. Inzaghi SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno, Tolyan, Erlic, Tressoldi, Vina, Boloca, M. Henrique, Berardi, Bajrami, Laurientè, Pinamonti. All. Dionisi Berattino

Come vedere Inter – Sassuolo dall’estero

Se vi trovate all'estero, per affari o altro, e siete bloccati nell'accesso ai contenuti del vostro account italiano su DAZN o Sky, c'è un rimedio efficace: l'utilizzo di una VPN, ovvero una rete privata virtuale. Questi servizi vi permettono di aggirare questa barriera geografica, consentendovi di sbloccare i contenuti facendo apparire la vostra connessione come se foste fisicamente in Italia, indipendentemente dalla vostra posizione reale.

