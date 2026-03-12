La sfida tra Udinese e Juventus, valida per il campionato di Serie A, è in programma il 14 marzo alle ore 20:30. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Gli appassionati potranno seguire il match comodamente da smartphone, tablet, smart TV o computer, una soluzione ideale sia per chi si trova fuori casa sia per chi è all’estero e non vuole perdersi neanche un minuto del campionato italiano.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Udinese vs Juventus in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

Guardando ai precedenti recenti, la squadra bianconera parte con numeri nettamente favorevoli. La Juventus ha infatti vinto sette delle ultime otto sfide contro l’Udinese in Serie A, con una sola sconfitta nel periodo e appena due gol subiti complessivamente. L’ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale al 22 agosto 2021, quando la gara terminò 2-2 in Friuli. Da allora i torinesi hanno spesso imposto il proprio ritmo negli scontri diretti, conquistando anche le tre vittorie più recenti.

Anche il rendimento in Friuli sorride alla Juventus. I bianconeri sono rimasti imbattuti in 14 delle ultime 15 trasferte di campionato contro l’Udinese (10 vittorie e 4 pareggi). L’unico successo casalingo dei friulani in questo arco di tempo risale al 23 luglio 2020, quando l’Udinese si impose 2-1 in rimonta grazie alle reti di Ilija Nestorovski e Seko Fofana dopo il vantaggio iniziale firmato da Matthijs de Ligt.

L’Udinese arriva comunque a questa sfida con segnali incoraggianti. Dopo la vittoria contro la Fiorentina e il pareggio contro l’Atalanta, i friulani hanno la possibilità di restare imbattuti per tre partite consecutive in Serie A, cosa che non accade dallo scorso ottobre. In quell’occasione la squadra ottenne due pareggi contro Cagliari e Cremonese, seguiti da una vittoria contro il Lecce. Un trend che l’Udinese proverà a confermare anche contro una Juventus storicamente difficile da affrontare.

Probabili formazioni Udinese vs Juventus

UDINESE (3-5-2) : Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

: Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic. JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.