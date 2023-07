Se siete stanchi di dedicare ore alla pulizia del pavimento di casa, perché non affidarvi a un robot aspirapolvere che svolge anche la funzione di lavapavimenti? Soprattutto ora che il Prime Day 2023 offre un’opportunità unica: il Dreame D9 Max, disponibile nella colorazione bianca, è in vendita a soli 219,99€, rappresentando un ottimo rapporto qualità/prezzo!

Con il Dreame D9 farete un investimento intelligente che migliorerà la qualità della vostra vita. Il prezzo proposto da Amazon durante questa promozione coincide con un precedente minimo storico, offrendo un risparmio reale del 21%. Tuttavia, affinché possiate acquistarlo a questo prezzo, è necessario essere iscritti ad Amazon Prime. Se non avete ancora un abbonamento attivo, vi consigliamo di iscrivervi al più presto. Ora, concentriamoci sulle caratteristiche di questo robot aspirapolvere.

Con la sua aspirazione da 4000Pa, questo dispositivo è progettato per catturare senza sforzo i capelli e lo sporco, grazie al motore brushless Nidec e al design aerodinamico del condotto dell’aria. La navigazione precisa basata su tecnologia Lidar è uno dei punti di forza del Dreame D9 Max. Questo robot genera rapidamente una mappa modificabile del vostro ambiente domestico e pianifica i percorsi di pulizia più efficienti. Eviterà di spostarsi in modo casuale da una parte all’altra, come fanno invece molti modelli in questa fascia di prezzo, garantendo una pulizia metodica e completa.

Non dovrete preoccuparvi della durata della batteria, poiché Dreame D9 Max è in grado di pulire fino a 250m² con una sola carica. Quando l’autonomia si esaurisce, il robot tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per poi riprendere la pulizia dal punto in cui si era interrotto. Da questo punto di vista niente di diverso rispetto ad altri modelli, se non fosse che la proposta di Dreame vanta anche un serbatoio dell’acqua che mantiene inumidito il panno secondo le vostre esigenze.

Con il Dreame D9 Max potrete infine segmentare le stanze, impostare le zone vietate, programmare le sessioni di pulizia e personalizzare le modalità e la potenza di aspirazione tramite l’app dedicata. Insomma, vi sembrerà di avere un robot aspirapolvere molto più avanzato di quello che sembra e i risultati di pulizia gli danno ragione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

