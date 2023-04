Nel vasto mondo degli aspirapolveri robot da qualche tempo c’è anche Dreame L10 Ultra, una soluzione con diverse caratteristiche interessanti e un prezzo competitivo, che ne aumenta ulteriormente il valore. Abbiamo avuto l’opportuna di testarlo per diverse settimane e, in questa recensione, vi racconteremo cosa ci ha convinto e cosa no.

Design e caratteristiche tecniche

Il design non è molto diverso da quello degli altri robot aspirapolvere con sistemi di svuotamento automatico e lavaggio dei pavimenti: il robot è completamente bianco, così come la base, e ha la classica forma circolare. la base a torre non è eccessivamente ingombrante, ma occupa molto più spazio rispetto alla piccola base di ricarica di un robot più economico, sprovvisto di queste funzionalità. Assicuratevi quindi di avere spazio a sufficienza nella zona in cui volete piazzarlo.

La base integra due taniche da 2,5 litri, una per l’acqua pulita e una in cui finirà l’acqua sporca; all’acqua pulita è possibile aggiungere del detergente, per una pulizia del pavimento più efficace. Poco sotto troviamo il coperchio che nasconde un sacchetto per la polvere con capacità di 3 litri, usato dal robot per le procedure di autopulizia. Quando in ricarica il robot va a posizionarsi sopra delle parti in plastica in rilievo, usate per pulire le due spazzoli dedicate al lavaggio, mentre i sistemi di aspirazione dell’acqua sporca e rilascio dell’acqua pulita sono nascosti nella parte inferiore della base. Non manca nemmeno un sistema di asciugatura delle spazzole con aria calda.

Oltre alle due spazzole rotanti per il lavaggio già citate, Dreame L10 Ultra è equipaggiato con una spazzola centrale in silicone che raccoglie lo sporco e una laterale a tre setole che lo sposta verso il centro. Il motore di aspirazione è da 5.300 Pa, parecchio potente e capace di pulire al meglio qualsiasi tipo di pavimento. La navigazione è gestita da un Lidar posizionato nella classica “torretta” sopra il robot e da una telecamera frontale, capace di identificare gli oggetti ed evitarli. Il davanti è in ogni caso dotato del classico bumper che attutisce i colpi ed evita possibili danni.

A bordo troviamo anche un serbatoio dell’acqua da 80ml, usato per le operazioni di lavaggio e che viene riempito ogni volta che il robot torna alla base per lavare i due moci.

Pulizia

Ci sono diverse modalità di pulizia: aspirazione, lavaggio o entrambi. Quando il robot aspira e basta, le spazzole dedicate al lavaggio rimangono sollevate, così da non toccare il pavimento. Anche quando si effettua il lavaggio, il Dreame L10 Ultra è in grado di sollevare le spazzole quando incontra un tappeto per evitare di bagnarlo.

Come detto, il motore di aspirazione è potente e questo si traduce in una pulizia sempre efficace, anche se avete animali domestici che perdono molto pelo. Quando il robot incontra un tappeto aumenta la potenza di aspirazione, per catturare meglio lo sporco. In generale, l’esperienza di pulizia è positiva sia per l’aspirazione che per il lavaggio, ma non priva di qualche difetto:il meccanismo che solleva i panni di lavaggio non li alza abbastanza per i tappeti a pelo lungo, quindi per sicurezza dovrete escludere manualmente l’area dall’applicazione, inoltre abbiamo notato che il Dreame L10 Ultra cerca di “arrampicarsi” su alcuni oggetti inclinati, come ad esempio il Samsung Studio Stand del nostro TV The Frame. Nulla di drammatico, ma se avete oggetti delicati su dei supporti simili, è ideale prendere delle precauzioni.

Controllo e gestione

Il Dreame L10 Ultra ha tre pulsanti a bordo, ma in realtà viene gestito tramite l’applicazione Dreame per smartphone. Da qui è possibile gestire le impostazioni di pulizia, programmarla, monitorarne lo stato e avviarla, verificare lo stato del robot, indicare i muri virtuali e le zone in cui non lavare o non recarsi del tutto, vedere una mappa 3D della casa, scegliere quali stanze pulire e altro ancora. Al primo avvio del robot, l’applicazione ce lo farà collegare alla rete Wi-Fi casalinga, dopodiché ci consiglierà di eseguire la mappatura veloce della casa.

Tra le varie impostazioni disponibili, segnaliamo anche che l’applicazione permette di decidere se evitare i tappeti anziché adattarvisi come descritto in precedenza, inoltre è presente una comoda funzione di pulizia della base che fa spostare il robot, riempie la base d’acqua di modo che si possa facilmente pulire con l’apposito utensile incluso in confezione e, dopo circa tre minuti, la aspira scaricandola nel serbatoio dell’acqua sporca.

Autonomia

Il Dreame L10 Ultra ha una buona autonomia e riesce a operare circa due ore con una sola carica, anche se ovviamente la durata della batteria cambia in base alle impostazioni di pulizia selezionate. In ogni caso, se scarico il robot interrompe la pulizia, si ricarica e la riprende successivamente. Il contenitore da 2,5 litri permette invece di lavare circa 150/160 mq, quindi è più che sufficiente per soddisfare le esigenze della maggioranza delle persone.

Conclusioni

Dreame L10 Ultra è un robot aspirapolvere ricco di funzionalità a cui non manca quasi niente, che pulisce bene e ha un prezzo tutto sommato concorrenziale. Lo trovate su Amazon a 899€, ma è disponibile un coupon che vi fa risparmiare altri 50€. È possibile acquistare anche un kit di accessori con due filtri, due spazzole laterali, due sacchetti per la polvere, una spazzola in silicone e tre coppie di moci lavapavimenti al costo di 80€.

La base non è troppo grande rapportata a quella degli altri prodotti di questo genere e, in generale, ci sono davvero pochi difetti: oltre a quello che vi abbiamo raccontato riguardo i tappeti e determinati elementi d’arredo, volendo essere puntigliosi potremmo segnalare che manca un sistema di dosaggio automatico del detergente e che non svuota la polvere durante le soste in cui lava i moci, ma sono in realtà mancanze minori che non si sentono più di tanto e che, molto probabilmente, contribuiscono a contenere il prezzo e a renderlo così tanto interessante rispetto ai competitor.