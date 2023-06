Desiderate una casa pulita senza dovervi preoccupare di dedicare tempo ed energie alle pulizie quotidiane grazie a un aspirapolvere robot smart? In tal caso il prodotto perfetto per voi è il Dreame L10s Ultra, oggi in sconto di ben 200,00€ su Amazon!

L’aspirapolvere robot più venduto sulla piattaforma potrà, infatti, essere vostro a soli 1.099,99€ invece di 1.299,00€, ma non solo. Avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credo affidabile e che offre un servizio completamente gratuito.

Il Dreame L10s Ultra è dotato delle più avanzate tecnologie di pulizia robotica, offrendo prestazioni di pulizia impressionanti e completamente automatizzate. Con lo svuotamento automatico della polvere, la pulizia e asciugatura automatica del mocio e una navigazione smart basata sull’intelligenza artificiale, potrete godervi una casa sempre pulita e profumata, il tutto risparmiando tempo e fatica.

Grazie alla tecnologia DualBoost 2.0, il Dreame L10s Ultra svuota autonomamente la polvere in un sacco della polvere capiente 3L. Questo significa che potrete godere fino a 60 giorni di pulizia automatica senza dover intervenire manualmente, dopodiché vi basterà gettare il sacco il robot sarà pronto per continuare a pulire. Inoltre, i moci vengono puliti con spazzole ad alta velocità e asciugati con aria calda per prevenire la formazione di odori, muffe e batteri.

Con una potente aspirazione da 5.300Pa e doppi spazzoloni rotanti con forte pressione da 180rpm, il Dreame L10s Ultra eliminerà lo sporco più ostinato senza problemi. Il design intelligente della spazzola solleva, infatti, anche le particelle sottili e facilita l’eliminazione di peli di animali e capelli. Inoltre, potrete regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di superficie, che sia laminato, moquette, pavimenti duri e persino tappeti.

Infine, la telecamera RGB e la luce strutturata 3D permettono al robot di scansionare la perimetria della casa e personalizzare le strategie di pulizia, generando percorsi automatici in base agli ostacoli, al tipo di pavimento e alla stanza. Potrete poi controllare il dispositivo attraverso l’app dedicata o gli assistenti vocali, personalizzando il funzionamento in base alle vostre esigenze e ai vostri programmi.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare subito i vostri acquisti. Sia lo sconto che le scorte disponibili, infatti, potrebbero esaurire in men che non si dica.

