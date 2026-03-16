Il Dreame Matrix10 Ultra è un prodotto tecnicamente solido, con alcune funzioni che non trovano equivalenti diretti sul mercato a questa fascia di prezzo. Il cambio automatico dei mop con triplo serbatoio di detergente, la scalata di ostacoli fino a 8 cm e la potenza di aspirazione da 30.000 Pa sono caratteristiche che risolvono problemi reali, non solo numeri di scheda tecnica. Il sistema di igienizzazione a 100°C dei mop e la navigazione con riconoscimento di oltre 240 tipologie di oggetti completano un quadro tecnico coerente con il posizionamento di prezzo. Tra i punti deboli c'è il prezzo di oltre 1000 euro e la stazione base ingombrante. Il Matrix10 Ultra è adatto a chi vive in abitazioni di medie o grandi dimensioni con superfici miste, ha animali domestici e vuole ridurre al minimo gli interventi manuali. Non è la scelta giusta per appartamenti piccoli o con un solo tipo di pavimento. Per tutti gli altri, la proposta è concreta e ben costruita, con un livello di automazione che pochi prodotti attualmente garantiscono in modo altrettanto integrato.

Il mercato dei robot aspirapolvere di fascia alta si è affollato negli ultimi anni, ma il Dreame Matrix10 Ultra prova a ritagliarsi uno spazio preciso: quello del robot che non richiede quasi nessun intervento manuale. Potenza di aspirazione da 30.000 Pa, sistema di cambio automatico dei mop, capacità di superare ostacoli fino a 8 cm e una stazione base che gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio e rifornimento del detergente. Il prezzo di listino è di 1.299 euro, il che lo colloca nella fascia più elevata del segmento, ma è possibile trovarlo in offerta a poco più di 1000 euro, prezzo che aumenta molto il suo valore. Vediamo come è andata la nostra prova.

Recensione in un minuto

Il Matrix10 Ultra è un robot che punta tutto sull'automazione completa. La potenza di aspirazione è tra le più elevate della categoria, la navigazione riconosce oltre 240 tipi di oggetti e il sistema di mop triplo con cambio automatico alla base è una novità concreta, non solo un dettaglio di marketing. La batteria da 6.400 mAh garantisce fino a 180 minuti di autonomia, sufficienti per abitazioni di medie e grandi dimensioni.

Sul lato negativo, la stazione base ha dimensioni generose e richiede uno spazio dedicato non trascurabile. Il prezzo rimane elevato e si rivolge a un pubblico specifico. Chi vive in un appartamento compatto o non ha animali domestici né tappeti frequenti potrebbe trovare alcune funzioni sovradimensionate rispetto alle proprie esigenze. Per chi invece cerca il massimo dell'autonomia operativa senza compromessi, questo robot merita attenzione.

Com'è fatto

Il Matrix10 Ultra ha una forma classica, ma è dotato di tutte le funzioni per lavorare meglio lungo i bordi e negli angoli. Il telaio integra il sistema Triple-Wheel AgiLift, una soluzione meccanica che consente al robot di affrontare dislivelli fino a 8 cm grazie alla tecnologia ProLeap. Questo significa che può superare soglie alte, tappeti spessi e altri ostacoli che fermerebbero buona parte dei concorrenti. Non si tratta di una caratteristica marginale: in abitazioni con pavimentazioni miste o tappeti orientali con bordi rialzati, questa capacità cambia concretamente il risultato della pulizia.

La spazzola principale è la HyperStream Detangling DuoBrush, composta da due elementi distinti in gomma setolata e TPU. La soluzione anti-groviglio riduce in modo significativo il problema dei capelli e dei peli che si avvolgono attorno all'asse, uno dei difetti più comuni nei robot tradizionali. Sulla potenza di aspirazione, i 30.000 Pa dichiarati lo posizionano nettamente sopra la media della fascia premium, che si attesta generalmente attorno ai 20.000 Pa. Va detto che i valori di pressione di aspirazione vanno sempre contestualizzati: contano la geometria del canale d'aria, la qualità dei filtri e il comportamento sui diversi tipi di superficie, non solo il numero grezzo. In ogni caso, è una specifica che può fare la differenza sulle superfici tessili.

Il sistema di mop è uno degli elementi più originali. La stazione base PowerDock è dotata di un carosello motorizzato che cambia automaticamente il tipo di mop in base alla superficie rilevata dal robot e dispone di un triplo serbatoio per diversi tipi di detergente. La funzione MopExtend RoboSwing permette al robot di estendere i dischi lateralmente fino a 45 mm per raggiungere bordi e angoli con una copertura dichiarata del 100%.

Il lavaggio dei mop avviene con acqua riscaldata fino a 100°C attraverso il sistema ThermoHub, con l'obiettivo di igienizzare le fibre dopo ogni sessione di lavaggio. La navigazione OmniSight utilizza luce strutturata 3D combinata con intelligenza artificiale per costruire mappe tridimensionali dell'ambiente e identificare oltre 240 categorie di oggetti, dai cavi ai calzini, adattando il percorso di conseguenza.

Esperienza d'uso

Durante i test la prima cosa che colpisce del Matrix10 Ultra è la fase di mappatura iniziale. Il robot impiega un giro completo dell'abitazione per costruire la mappa 3D e la precisione con cui identifica stanze, arredi e ostacoli è superiore alla media dei prodotti che abbiamo provato in questa fascia di prezzo. La mappa prodotta è consultabile nell'app Dreame, dove è possibile definire zone di esclusione, impostare potenze diverse per ogni stanza e programmare le sessioni in orari specifici. L'app risponde in modo fluido e non presenta i problemi di latenza che si incontrano su prodotti di fascia media.

Sul fronte dell'aspirazione, i 30.000 Pa si traducono in risultati concreti su pavimenti duri: polvere fine, granelli di terra e briciole vengono raccolti con passaggi singoli anche negli angoli, grazie al sistema SideReach che lavora in coordinazione con la forma a D dello chassis. Sui tappeti il robot rileva automaticamente la superficie e solleva la spazzola principale per evitare di bagnare le fibre durante il lavaggio, commutando anche il tipo di detergente se la base è configurata con più serbatoi. Questo automatismo funziona in modo affidabile e non richiede interventi manuali.

Il sistema ProLeap è stato messo alla prova su soglie da 6 e 8 cm: in entrambi i casi il robot ha superato l'ostacolo senza bloccarsi, cosa che non accade con molti concorrenti fermi a 2-3 cm di altezza massima. Questo lo rende utilizzabile in abitazioni con tappeti orientali o passaggi rialzati tra ambienti, situazioni in cui altri robot terminano il ciclo di pulizia prima di aver completato il lavoro.

Il cambio automatico dei mop alla stazione è la funzione più interessante dal punto di vista pratico. Il robot torna alla base, il carosello della PowerDock ruota, i moduli vengono sostituiti e il ciclo riprende senza che l'utente debba fare nulla. Nei test su appartamenti con zone piastrellate e zone in parquet, il sistema ha gestito correttamente la transizione in tutte le sessioni monitorate. Il lavaggio a 100°C dei mop alla fine del ciclo lascia le fibre pulite e senza odori, un problema frequente nei robot che utilizzano acqua fredda o temperature basse.

Ci sono però alcune considerazioni da fare. La stazione base è ingombrante: le dimensioni necessarie per ospitare il carosello multi-mop, il triplo serbatoio e il sistema di autosvuotamento richiedono uno spazio dedicato di almeno mezzo metro quadro, anche qualcosa di più. Per quanto riguarda la rumorosità, l'aspirazione è impostabile su quattro livelli; è nella media, ma esistono robot più silenzioni, come il DJI Romo. Non si tratta di un difetto esclusivo di questo modello, ma è un fattore da considerare per chi pianifica sessioni di pulizia durante la notte.

La gestione dei peli di animali domestici è risultata efficace grazie alla spazzola DuoBrush anti-groviglio: dopo sessioni simulate con quantità abbondanti di peli, la spazzola non mostrava accumuli significativi sull'asse, e la pulizia residua è rimasta minima.

Verdetto

Il Dreame Matrix10 Ultra è un prodotto tecnicamente solido, con alcune funzioni che non trovano equivalenti diretti sul mercato a questa fascia di prezzo. Il cambio automatico dei mop con triplo serbatoio di detergente, la scalata di ostacoli fino a 8 cm e la potenza di aspirazione da 30.000 Pa sono caratteristiche che risolvono problemi reali, non solo numeri di scheda tecnica. Il sistema di igienizzazione a 100°C dei mop e la navigazione con riconoscimento di 240 tipologie di oggetti completano un quadro tecnico coerente con il posizionamento di prezzo.

Tra i punti deboli citiamo principalmente il prezzo, che seppur si possa trovare in offerta, rimane importante e supera le 1000 euro, e le dimensioni e peso della base.

Il Matrix10 Ultra è adatto a chi vive in abitazioni di medie o grandi dimensioni con superfici miste, ha animali domestici, e vuole ridurre al minimo gli interventi manuali nella gestione della pulizia domestica. Non è la scelta giusta per appartamenti piccoli di poche stanze con solo una tipologia di pavimento e nessun o pochi tappeti. Considerando le prestazioni elevate e il sistema innovativo del triplo mop e triplo detergente, conferiamo al Dreame Matrix10 Ultra il nostro Award, riconoscendolo come una soluzione innovativa in un mercato in cui creare qualcosa di nuovo è sempre più difficile.