Se siete alla ricerca di un drone innovativo, vi informiamo che lo spettacolare DJI FPV, con controller e visore inclusi, può essere acquistato per un tempo limitato su Amazon a soli 899,00€ invece di 1.349,00€. Le proposte del Black Friday continuano dunque, e quella riguardante questo drone è certamente una delle più allettanti per gli amanti del volo, in quanto parliamo di un risparmio di 450,00€.

I più esperti sapranno che non si tratta di un drone qualsiasi, bensì di un ibrido, pensato per le riprese video ad altissima velocità, pur non rinunciando alla tipica qualità video DJI. Un drone perfetto quindi per non lasciarsi sfuggire le scene più dinamiche di un evento sportivo, con la possibilità di mantenere a fuoco un soggetto che viaggia a velocità elevate. A tal riguardo, DJI FPV raggiunge i 120 chilometri all’ora, ma non è l’unica caratteristica a rendere questo drone quasi unico.

Va citato, infatti, il DJI FPV Goggles V2, ossia il visore che vi permetterà di guidare il drone da una prospettiva molto più coinvolgente rispetto a quella dello smartphone. Le immagini saranno infatti in primo piano, pertanto sarà come se siete voi a volare, un’esperienza garantita solo dai drone FPV, categoria in cui il modello di DJI si posiziona tra i migliori in circolazione.

Il visore che, ribadiamo, è la peculiarità di questo drone, permette di essere impostato su 3 modalità diverse, tutte con una risoluzione di 1440 x 810 pixel, assicurando così una visione chiara e nitida delle riprese in tempo reale, che possono inoltre essere settate a 50, 60, 100 o 120 FPS. Anche il FOV può essere regolato, preferendo un campo visivo di 142° o 150°, entrambi sufficienti per ottenere un aspetto cinematografico. Attivando la modalità Audience, si può persino condividere la ripresa con altri 8 visori, permettendo ai vostri amici di guardare il volo dalla visuale del pilota.

Ciò detto, DJI FPV è molto più di questo, ed ecco perché vi invitiamo a visitare la pagina del prodotto su Amazon per scoprire tutte le caratteristiche di questo concentrato di tecnologia. Dalla stessa pagina potrete ovviamente portare a termine l’acquisto, risparmiando ben 450,00€!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che il prodotto in sconto vada esaurito. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!