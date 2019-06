Dropbox Plus raddoppia lo spazio e aumenta il prezzo. 2 TB a 11,99 euro al mese

Dropbox ha rivisto il proprio listino, raddoppiando lo spazio di storage disponibile per il piano tariffario Plus, che passa da 1 a 2 TB, e integrando le funzioni Rewind e Smart Sync. Il prezzo però aumenta di 2 euro al mese.

Più spazio per lo storage e più funzioni utili comprese nel prezzo, con un costo leggermente maggiore: è il ritocco apportato da Dropbox al profilo Plus. Se prima infatti si poteva contare su 1 TB al costo di 9,99 euro al mese, adesso chi vuole sottoscrivere l’offerta base ha a disposizione 2 TB di spazio, unitamente alle funzioni Smart Sync e Rewind. Il costo però cresce leggermente, passando a 11,99 euro al mese (o 119,88 euro all’anno, con un risparmio di 24 euro rispetto alla rata mensile).

Smart Sync in particolare consente di rendere “solo online” i file e le cartelle, utilizzando così solo una piccola quantità di spazio sul disco rigido per archiviare informazioni come il nome, le dimensioni e la miniatura del file, mentre tutti i contenuti del file sono memorizzati in modo sicuro nel cloud di Dropbox. Rewind invece consente di recuperare le versioni precedenti dello stesso file o della cartella o quelle che abbiamo eliminato erroneamente, per un periodo di tempo di 30 giorni.

Ovviamente il ritocco ha portato a cascata alla riformulazione dell’intera offerta. Il profilo Professional dunque include tutte le funzioni del Plus, ma in abbinamento a 3 TB di spazio e alla nuova funzione Filigrana documento per la protezione dei nostri file e documenti.

I piani Business, sia Standard che Advanced passano invece da 3 a 5 TB, mentre il tempo utile per il recupero dei dati tramite funzionalità Rewind sale da 120 a 180 giorni. Tutti i miglioramenti per i profili Professional e Business inoltre non prevedono un aumento di costo rispetto a prima.

Il nuovo prezzo per Dropbox Plus è già attivo per i nuovi utenti, mentre chi ha acquistato il piano in precedenza otterrà l’aumento di spazio e le nuove funzioni automaticamente e senza aggravi fino alla naturale scadenza del proprio abbonamento, iniziando quindi a pagare i 2 euro in più al mese solo dal rinnovo successivo.