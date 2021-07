Dual-S, la nuova Action Cam doppio schermo di Nilox

Nilox è un leader nel mercato smart mobility, e in particolare crea dispositivi dediti allo sport e alla vita all’aria aperta. Dual-S rappresenta per il marchio l’ultima innovazione: è la prima Action Cam a doppio schermo a colori, ideata per immortalare le più disparate avventure quotidiane in qualsiasi contesto (dagli sport invernali, alla mountain bike, alle immersioni).

Questa, oltre ad essere versatile e funzionale, è dotata di uno schermo posteriore touch screen, che consente di regolare le impostazioni dei contenuti multimediali con la massima comodità, anche durante lo svolgimento di sport estremi.

Il display anteriore invece, permette l’utilizzo del dispositivo anche in modalità selfie.

Dual-S consente di effettuare riprese fluide in risoluzione 4K fino a 60 fps, per catturare i più piccoli dettagli di ogni particolare; inoltre, prevede una capacità di memoria di 128GB per salvare foto fino a 24M. Lo stabilizzatore elettrico integrato permette di effettuare riprese stabili e suggestive in situazioni dinamiche complesse, anche senza l’ausilio di ulteriori supporti; grazie alla funzionalità del grandangolo a 170° si avrà la possibilità di scattare incantevoli prospettive panoramiche.

L’Action Cam e corredata da un ampio ventaglio di accessori, il quali la rendono la perfetta compagna di viaggio durante le escursioni outdoor; è stata progettata affinché possa registrare fino a 30 metri di profondità grazie alla custodia waterproof in dotazione, la quale permette di catturare anche i minimi dettagli nell’ambiente acquatico.

Dual-S è utilizzabile anche da remoto grazie alla connettività Wi-Fi; inoltre, grazie all’applicazione dedicata, disponibile sia su store Android e Apple Store, è possibile comandare, registrare e visualizzare in maniera semplice e pratica direttamente dal proprio smartphone.

Al fine di garantire un ottimo servizio, e di vivere al massimo ogni avventura, l’Action Cam è provvista di due batterie dalla capacità si 1050 mAh al fine di prolungare l’utilizzo in caso di bisogno, ed evitare lo spegnimento nei momenti salienti dell’azione. Nilox Dual-S è disponibile al prezzo consigliato di 129,95€.