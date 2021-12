Due banche tedesche pianificano servizi crittografici

Commerzbank e Volks-und Raiffeisenbank, rispettivamente una banca universale tedesca e un marchio di banche cooperative, hanno iniziato a sviluppare concetti per consentire ai clienti di acquistare e vendere criptovalute. Un portavoce di Volks-und Raiffeisenbanken ha detto che il gruppo sta decidendo se la banca debba offrire servizi crittografici e in quale forma i clienti dovrebbero essere in grado di scambiarli direttamente.

Nel frattempo, Commerzbank ha dichiarato che stanno lavorando “intensamente” sul tema delle criptovalute, per quanto riguarda il trading e la custodia delle risorse digitali. La banca ha stretto una partnership con Deutsche Borse e Fintech 360x questa primavera, per creare NFT per attività reali esistenti, come l’arte e il settore immobiliare.

La notizia dei servizi crittografici di ciascuna delle due banche segue l’annuncio di Sparkasse di ieri che potrebbe lanciare un portafoglio crittografico per i suoi clienti nel 2022. Sparkasse è leader di mercato tra le istituzioni finanziarie tedesche, con una rete di oltre 400 casse di risparmio. Sparkasse, Commerzbank e Volks-und Raiffeisenbanken insieme potrebbero portare un facile accesso alle criptovalute alla stragrande maggioranza del mercato bancario tedesco.