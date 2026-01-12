Dyson apre il nuovo anno con il piede sull’acceleratore, proponendo una serie di offerte davvero interessanti su alcuni dei suoi prodotti più apprezzati. Gli sconti arrivano fino a 200 euro e coinvolgono diverse categorie, dalla cura dei capelli alla pulizia della casa, fino al comfort domestico. Se state pensando di rinnovare i vostri dispositivi tecnologici, questo è il momento giusto per farlo approfittando delle promozioni Dyson attive a inizio anno.

Winter Days Dyson, perché approfittarne?

Tra le offerte più rilevanti spiccano le cuffie Dyson OnTrac in CNC Aluminium, proposte con uno sconto netto di 200 euro: da 499 a 299 euro. Anche il mondo hair care è protagonista, con l’asciugacapelli Dyson Supersonic Nural e la piastra Dyson Airstrait, entrambi in colorazione Amber Silk, disponibili con 100 euro di sconto. Per chi cerca versatilità nello styling, il multi-styler Dyson Airwrap è acquistabile a prezzo ridotto, rendendo più accessibile una delle soluzioni più innovative del brand.

Non mancano le occasioni per la pulizia della casa. Dyson V12s Detect Slim Submarine scende da 719 a 549 euro, con un risparmio di 170 euro, mentre il Cyclone V10 Submarine e il Dyson V12 Origin beneficiano di sconti rispettivamente di 100 e 120 euro. Anche il purificatore Dyson Hot+Cool HP1, ideale per migliorare la qualità dell’aria in ogni stagione, è proposto a un prezzo più conveniente, con 150 euro di sconto rispetto al listino.

Tutte queste offerte sono valide fino al 2 febbraio, dando a voi tutto il tempo necessario per valutare e scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze. Con ribassi che arrivano fino al 40%, Dyson conferma la volontà di iniziare l’anno premiando chi cerca tecnologia avanzata, design e prestazioni elevate a un prezzo più accessibile.

