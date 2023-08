Siete alla ricerca di un purificatore che vi permetta finalmente respirare a pieni polmoni in un ambiente sicuro e confortevole, senza preoccuparvi di allergeni, virus e inquinanti? In tal caso la soluzione perfetta per voi è il Dyson Purifier Cool AutoReact, oggi in sconto da Unieuro a soli 399,00€ come parte del Fuoritutto di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato.

Potrete, infatti, risparmiare ben 200,00€ rispetto al prezzo consigliato di 599,00€, assicurandovi un purificatore d’aria con ben pochi concorrenti sul mercato e che, come tutti i prodotti Dyson, rappresenta sinonimo di qualità assoluta. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento in 3 rate da 133,00€ senza interessi con Klarna, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il Dyson Purifier Cool AutoReact è perfetto per tutti coloro che vivono in una grande città e desiderano, per lo meno dentro casa, respirare un’aria sana e pulita, ma anche per chi soffre di allergia o asma. Si tratta, infatti, della soluzione ideale per proteggere la vostra salute e quella dei vostri cari dagli inquinanti invisibili che si nascondono nella propria abitazione, come polline, peli di animali domestici e particelle derivanti dalla cucina.

Grazie ai suoi tre sensori intelligenti e al suo algoritmo unico, il Dyson Purifier Cool AutoReact rileva e segnala in tempo reale le impurità presenti nell’aria. Il filtro HEPA a carboni attivi cattura, quindi, gas dannosi e il 99.95% delle particelle di dimensioni fino a 0.1 micron, assicurando che l’aria che respirate sia sempre pura e fresca. Il purificatore d’aria è stato testato anche contro virus come l’influenza di tipo A e il SARS-CoV-2, responsabile del COVID-19, garantendo un ambiente completamente igienico e sicuro.

Inoltre, una delle caratteristiche distintive di questo purificatore è la sua totale efficienza: l’intero dispositivo, compresi i filtri, è sigillato rispettando lo standard HEPA H13. Questo significa che tutto ciò che viene catturato resta intrappolato all’interno del purificatore, senza possibilità di diffondersi nuovamente nell’ambiente circostante.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

