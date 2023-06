State pensando di acquistare un nuovo purificatore d’aria top di gamma per migliorare sensibilmente la qualità dell’aria che respirate in casa, liberandola da sostanze inquinanti e allergeni? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa ottima offerta di Unieuro sull’efficientissimo Dyson Purifier Cool, uno dei prodotti migliori sul mercato, oggi in sconto del 33%.

Grazie a questa promozione potrete portarlo a casa al prezzo speciale di soli 399,00€ anziché 599,00€, risparmiando ben 200€ sul prezzo di listino: l’occasione perfetta per acquistare un prodotto di qualità eccezionale a un prezzo così basso!

Particelle inquinanti invisibili come pollini e peli di animali domestici possono minacciare il benessere e la salute di chi amate, ma con questo straordinario purificatore d’aria, potrete dormire sonni tranquilli: i purificatori Dyson sono stati testati contro l’influenza di tipo A e il SARS-CoV-2, il virus responsabile del COVID-19, per offrirvi la massima igiene e protezione.

Grazie ai suoi tre sensori intelligenti e a un algoritmo avanzato, il Dyson Purifier Cool è in grado di rilevare e rimuovere automaticamente le impurità presenti nell’aria. Sarete anche costantemente informati in tempo reale sugli inquinanti presenti nell’ambiente circostante. Ma non è tutto: il potente filtro HEPA a carboni attivi cattura gas dannosi e il 99.95% delle particelle di dimensioni fino a 0.1 micron, assicurandovi un’aria pulita e fresca.

E non dovrete nemmeno preoccuparvi della dispersione di queste particelle nell’ambiente, perché il Dyson Purifier Cool e i suoi filtri sono sigillati secondo lo standard HEPA H133. Ciò significa che tutto ciò che viene catturato rimane intrappolato all’interno del purificatore, senza possibilità di fuga.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

