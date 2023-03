La pulizia di pavimenti, tessuti e superfici di vario genere è uno degli step più importanti e impegnativi soprattutto in questo periodo di pulizie di primavera. Proprio per questo, decidere di acquistare un buon aspirapolvere può essere la scelta più pratica ed efficiente per voi, in particolare modo se contate di acquistare un top di gamma a marchio Dyson. Al momento, infatti, avrete la possibilità di portare a casa il Dyson V11 Extra a un prezzo scontato di ben 100,00€!

Solo fino a esaurimento scorte, sarà disponibile ad appena 449,00€ invece di 549,00€. Un costo più che vantaggioso, tenendo presente che con questa versione otterrete anche moltissimi accessori per trattare tende, tappeti e addirittura i vostri sedili della macchina.

L’aspirapolvere in questione, vi propone la giusta modalità di pulizia per ogni attività, permettendo di scegliere tra 3 differenti opzioni, ottimizzate per ogni attività: Eco, Med e Boost. La prima vi assicura il minor consumo in assoluto, la seconda è adatta a trattare superfici che necessitano una forza d’aspirazione maggiore e il Boost vi permette di catturare anche lo sporco più nascosto! Un altro punto a favore è senza dubbio l’ottimo sistema di filtrazione avanzato, in tutto l’apparecchio. Essendo composto da ben sei strati trattiene il 99,99% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron.

Da menzionare anche che il Dyson V11 Extra è caratterizzato da un motore digitale integrato, in grado di far girare la spazzola fino a 60 volte al secondo. Conduce le setole in nylon rigido in profondità per rimuovere lo sporco, mentre i filamenti in fibra di carbonio catturano la polvere fine anche sui pavimenti più duri.

Non meno importante, è provvisto di un filtro lavabile che potrete pulire facilmente, senza detergenti o saponi. Vi basterà lasciarlo circa 24 ore in un zona arieggiata della casa e assicurarvi che sia perfettamente asciutto prima di riporlo all’interno del dispositivo per riutilizzarlo.

La tecnologia Dyson di ottimizzazione della potenza e il grilletto per il risparmio della batteria, inoltre, aiutano a fornire un’autonomia maggiore utilizzando l’alimentazione della batteria solo quando necessario. Una volta scarico, potrete riporre l’aspirapolvere sulla stazione di ricarica a muro e, una volta raggiunto il 100% della carica, la batteria a risparmio energetico smetterà di ricaricasi automaticamente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo.

